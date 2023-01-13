Исполнительница Анна Седокова разместила в личном микроблоге кадры из Америки. Знаменитость засветила на них сочный бюст и лицо без косметики, что никоим образом ее не портит, пишет Телепрограмма.
ГОРЯЧАЯ МИССИС САНТА! ⟩ Анна Седокова в купальнике цвета новогоднего леденца показала себя без косметики
Анна Седокова в купальнике цвета новогоднего леденца показала себя без косметики
Седокова с трогательными словами составила рассказ о путешествии к океану. Анна отметила, что обожает природу Лос-Анджелеса, особенно волны океана.
Седокова нырнула в воду в закрытом купальнике цвета новогодней карамели. Снега вокруг Анны нет, но певица не грустит. Она может освежить свой сочный бюст в водах океана.
К слову, Седокова предстала пред поклонниками без макияжа. Знаменитость не побоялась показать себя без тонального средства и ярких теней.
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