ГОРЯЧАЯ МИССИС САНТА! ⟩ Анна Седокова в купальнике цвета новогоднего леденца показала себя без косметики

Седокова с трогательными словами составила рассказ о путешествии к океану. Анна отметила, что обожает природу Лос-Анджелеса, особенно волны океана.

Седокова нырнула в воду в закрытом купальнике цвета новогодней карамели. Снега вокруг Анны нет, но певица не грустит. Она может освежить свой сочный бюст в водах океана.

К слову, Седокова предстала пред поклонниками без макияжа. Знаменитость не побоялась показать себя без тонального средства и ярких теней.

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