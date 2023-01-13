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ГОРЯЧАЯ МИССИС САНТА! ⟩ Анна Седокова в купальнике цвета новогоднего леденца показала себя без косметики

Limon.ee
Анна Седокова в купальнике цвета новогоднего леденца показала себя без косметики
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Исполнительница Анна Седокова разместила в личном микроблоге кадры из Америки. Знаменитость засветила на них сочный бюст и лицо без косметики, что никоим образом ее не портит, пишет Телепрограмма.

Седокова с трогательными словами составила рассказ о путешествии к океану. Анна отметила, что обожает природу Лос-Анджелеса, особенно волны океана.

Седокова нырнула в воду в закрытом купальнике цвета новогодней карамели. Снега вокруг Анны нет, но певица не грустит. Она может освежить свой сочный бюст в водах океана.

К слову, Седокова предстала пред поклонниками без макияжа. Знаменитость не побоялась показать себя без тонального средства и ярких теней.

Смотри фото!

Анна Седокова.
Анна Седокова. Фото: Скриншот с Instagram
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