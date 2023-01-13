СЛОВЕСНАЯ ПЕРЕПАЛКА ⟩ Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал финского писателя за то, что тот оскорбил эстонский народ

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес не смог промолчать, когда финский писатель Антон Монти в своем твите назвал эстонцев тунеядцами, пишет Elu24.

«Я ничего не знаю о троллях или глупых писателях. Подавляющее большинство эстонцев воспользовались своим привилегированным статусом советского гражданина. Культурный мусор. В Финляндии. Та же песня. Тунеядцы», – написал Монти.

«Почему финно-итальянской муж-нарцисс Анни Синнемяки, заместителя бургомистра Хельсинки по городскому планированию, публикует в Twitter такую ​​чушь про Эстонию?» – написал Ильвес в Twitter.

Miksi Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari @AnniSinnemaki-n puoliso, soumalais-italialainen itse nimetty tietokirjailija @MontiAnton postaa twitteriin sellaista Viro-vihan ruokkimaa roskaa? @LauraHuu — toomas ilves aka "I'm not only on this site" 🙄 (@IlvesToomas) January 8, 2023

Несколько дней спустя Ильвес саркастически заметил: «Сегодня из Финляндии не поступило ни одного расистского твита об эстонцах».

Монти заявил финскому изданию is.fi, что ему нечего добавить к написанному в публикации. «Я не думаю, что короткий формат или интервью, предлагаемые социальными сетями, – лучший способ объяснить такие сложные вопросы», – заявил он. «В более подходящий момент я могу написать более длинный текст на эти темы».

Позднее Монти объяснил свое заявление, в котором назвал эстонцев тунеядцами.

«В 1990 годах ставшее независимым правительство Эстонии было одним из самых молодых в Европе. Они хотели избавиться от старого эстонского политического класса, выросшего в Советском Союзе и извлекшего выгоду из своего положения. Это тот политический класс, о котором я говорил».