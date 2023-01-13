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СЛОВЕСНАЯ ПЕРЕПАЛКА ⟩ Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал финского писателя за то, что тот оскорбил эстонский народ

Limon.ee
Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал финского писателя за то, что тот оскорбил эстонский народ
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Фото: Elmo Riig/Elu24 kollaaž

Заявление финского писателя Антона Монти вывело Тоомаса Хендрика Ильвеса из себя. «Почему финно-итальянской муж-нарцисс Анни Синнемяки, заместителя бургомистра Хельсинки по городскому планированию, публикует в Twitter такую ​​чушь про Эстонию?» – написал Ильвес в Twitter.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес не смог промолчать, когда финский писатель Антон Монти в своем твите назвал эстонцев тунеядцами, пишет Elu24.

«Я ничего не знаю о троллях или глупых писателях. Подавляющее большинство эстонцев воспользовались своим привилегированным статусом советского гражданина. Культурный мусор. В Финляндии. Та же песня. Тунеядцы», – написал Монти.

«Почему финно-итальянской муж-нарцисс Анни Синнемяки, заместителя бургомистра Хельсинки по городскому планированию, публикует в Twitter такую ​​чушь про Эстонию?» – написал Ильвес в Twitter.

Несколько дней спустя Ильвес саркастически заметил: «Сегодня из Финляндии не поступило ни одного расистского твита об эстонцах».

Монти заявил финскому изданию is.fi, что ему нечего добавить к написанному в публикации. «Я не думаю, что короткий формат или интервью, предлагаемые социальными сетями, – лучший способ объяснить такие сложные вопросы», – заявил он. «В более подходящий момент я могу написать более длинный текст на эти темы».

Позднее Монти объяснил свое заявление, в котором назвал эстонцев тунеядцами.

«В 1990 годах ставшее независимым правительство Эстонии было одним из самых молодых в Европе. Они хотели избавиться от старого эстонского политического класса, выросшего в Советском Союзе и извлекшего выгоду из своего положения. Это тот политический класс, о котором я говорил».

На сегодняшний день писатель закрыл свой аккаунт в Twitter.

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