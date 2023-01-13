Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, кого ждет счастье после 13 января 2023

Известный российский астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака на январь 2023 года. Специалист прогнозирует непростой период для знаков Зодиака.

Она отмечает, что с 13 января 2023 года начнутся сложности в межличностных коммуникациях, и всем представителям зодиакального круга будет очень сложно излагать свои мысли и объяснять поступки.

В это время не рекомендуется устраивать серьезные переговоры или обсуждение серьезных вопросов. Если такие события уже намечены, и их нельзя избежать, то лучше обсуждать всё в переписке.

Тем не менее, представителям четырех знаков Зодиака астролог Тамара Глоба прогнозирует благоприятный период.

Так, Козерогам рекомендуется сосредоточиться на деловых обязанностях. Несмотря на негативную общую энергетику периода, с 13 января 2023 года представителям этого знака Зодиака можно постепенно начать налаживать связи с окружающими.

В будущем это обернется для представителей этого знака Зодиака прекрасными возможностями, поэтому не стоит пренебрегать новыми людьми в коллективе.

Не рекомендуется совершать большие траты. Однако мелкие бытовые покупки принесут Козерогам большое удовольствие.

Благоприятный по своей насыщенности и продуктивности период начинается с 13 января у Близнецов.

В это время Близнецы смогут воплотить свою мечту до самого конца. Им рекомендуется уделить время друзьям, съездить за город и понять, что любые проблемы лучше решать мирным способом.

Весы будут испытывать некоторое напряжение с 13 января, однако не стоит переживать. Все проблемы устранятся как бы сами собой.

Весам не рекомендуется принимать поспешных решений и торопиться со скоропалительными выводами. Лучше выдохнуть и наблюдать, как ситуация налаживается независимо от ваших действий.

Водолеев ждет благоприятное время для деловой активности.

Начиная с 13 января 2023 года представителям этого знака Зодиака поступят интересные предложения по работе и новым проектам.