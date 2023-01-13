ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА ПОСЛЕ РАЗВОДА ⟩ Канье Уэст тайно женился на сотруднице его бренда Yeezy

Накануне артист попал в камеры папарацци в Беверли-Хиллз. Под руку с рэпером шла таинственная незнакомка со светлыми волосами. Однако прессе тогда так и не удалось увидеть лица девушки.

Позже появилась информация, что это сотрудница бренда рэпера Yeezy Бьянка Сэнсори. 13 января журналисты выяснили, что пара уже сыграла тайную свадьбу. Пока официально свой брак они не заключили, но торжество уже состоялось, а рэпер и его жена носят кольца. Папарацци заметили украшения на руках возлюбленных.