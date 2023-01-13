В США прошла тайная свадебная церемония Канье Уэста и сотрудницы его бренда Yeezy Бьянка Сэнсори. Об этом сообщает TMZ.
ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА ПОСЛЕ РАЗВОДА ⟩ Канье Уэст тайно женился на сотруднице его бренда Yeezy
Накануне артист попал в камеры папарацци в Беверли-Хиллз. Под руку с рэпером шла таинственная незнакомка со светлыми волосами. Однако прессе тогда так и не удалось увидеть лица девушки.
Позже появилась информация, что это сотрудница бренда рэпера Yeezy Бьянка Сэнсори. 13 января журналисты выяснили, что пара уже сыграла тайную свадьбу. Пока официально свой брак они не заключили, но торжество уже состоялось, а рэпер и его жена носят кольца. Папарацци заметили украшения на руках возлюбленных.
Канье Уэст женился на Ким Кардашьян в 2014 году. У пары четверо детей: 9-летняя Норт, 7-летний Сейнт, 4-летняя Чикаго и 3-летний Псалм. В феврале 2021 года бизнесвумен и звезда реалити подала на развод с рэпером, сославшись на непримиримые разногласия. После этого у рэпера был недолгий роман с моделью Джулией Фокс, который принес несколько скандальных историй для обоих.