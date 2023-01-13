ВИДЕО ⟩ Белорусский трэвел-блогер прошелся по самым крутым местам Таллинна и рассказал, какой аромат свел его с ума

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Видео о нашем Таллинне включает в себя описание проезда через границу, знакомство со Старым городом и современным кварталами, посещение мест, где снимали фильмы «Довод» и «Сталкер», рассказ, в чем секрет развития нашей страны и как у нас зарабатывают, в чем выражается технологичность страны, как выглядит Таллинн на Рождество, и советы, что попробовать в эстонской столице. Интересное сравнение: Артем нашел, что жители Эстонии тоже любят картошку, как и в Беларуси, а свел его с ума нереальный запах тушеной квашеной капусты. Не обошел блогер вниманием и вопрос отношения эстонцев к СССР, к русским и русскоязычному приезжему. Конечно же, отметил и минусы Эстонии - погода, условия жизни и ставки на ипотечные кредиты.