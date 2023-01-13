Засияет, как новая: три способа, как очистить ванну от желтизны в домашних условиях

Белоснежная ванна, к сожалению, остается таковой не навсегда. После длительного пользования ее поверхность может пожелтеть, а этот налет отмыть уже не так легко. Еще труднее будет очистить ванну от застарелого налета, который накапливался на протяжении длительного времени.

Решить такую проблему можно с помощью не только магазинной химии, но и домашних средств, которые часто справляются с этой задачей не хуже. Вот несколько способов, как убрать желтый налет из ванны, чтобы она снова засияла.

Как убрать желтый налет с акриловой ванны

Ванна из такого материала любит нежный уход. Ее поверхность очень чувствительна к ряду средств. Так лучше не испытывать судьбу и не наносить на поверхность такой ванны абразивные средства для чистки и те, которые содержат спирт.

Для чистки акриловой ванны выбирайте жидкие спреи и гели – так вы сможете и эффективно очистить поверхность, и не навредить ей. Акриловая ванна не боится хлора, поэтому можно с его помощью еще и продезинфицировать ее поверхность.

Как убрать желтый налет с эмалированной ванны

Для нее не подойдут средства, в составе которых есть сильные кислоты или отбеливатель. Если применить такие средства для этой поверхности, в будущем на ней может появиться ржавчина.

3 способа, как отчистить ванну от желтизны в домашних условиях

1. Сода