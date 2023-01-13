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ТАК МОЖНО? ⟩ Автобусы, припаркованные месяцами на узкой городской улице, вызывают возмущение жителей Пярну

Анналийза Кёсс
Автобусы, припаркованные месяцами на узкой городской улице, вызывают возмущение жителей Пярну
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Автобусы, припаркованные на улице Вяйке-Куке в Пярну
Автобусы, припаркованные на улице Вяйке-Куке в Пярну Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

«Это не маленькая машинка стоит на улице, это солидный автобус с гармошкой», - жалуются жители улицы Вяйке-Куке в Пярну. Припакрованный автобус занимает несколько парковочных мест, загораживает обзор при выезде со двора, да и стоит он уже долгое время. Что делать? Оказывается, все законно, пишет Elu24.

«На улицах мешают пройти и проехать не крошечные машинки, а автобус с гармошкой», - жалуется житель города в фейсбуковской группе Märgatud24 Pärnu. Для местных жителей большой автобус, припаркованный на улице Вяйке-Куке, является помехой, так как они не могут нормально въехать и выехать с улицы.

Автобус был временно снят с учета и не проходил техосмотр. «В такую снежную погоду, как сейчас, это особенно актуально. Владелец, пожалуйста, уберите его!» - просят жители. 

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