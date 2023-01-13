ТАК МОЖНО? ⟩ Автобусы, припаркованные месяцами на узкой городской улице, вызывают возмущение жителей Пярну

«Это не маленькая машинка стоит на улице, это солидный автобус с гармошкой», - жалуются жители улицы Вяйке-Куке в Пярну. Припакрованный автобус занимает несколько парковочных мест, загораживает обзор при выезде со двора, да и стоит он уже долгое время. Что делать? Оказывается, все законно, пишет Elu24.