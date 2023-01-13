Новая «Русалочка» Холли Бейли похвасталась пышными формами в кукольном бикини
22-летняя пятикратная номинантка на Грэмми, певица и восходящая звезда кино Холли Бейли уже привлекает внимание общественности благодаря роли в предстоящем фильме Русалочка.
Молодая артистка обладает незаурядной внешностью, и, в силу своей юности, спешит показать ее всему миру во всей красе.
Для красных ковровых дорожек и в повседневной жизни Бейли выбирает откровенные наряды, которые выгодно подчеркивают ее сочную фигуру. Недавно на странице артистки в Instagram появилось несколько пикантных кадров, которые немало порадовали фанатов таланта Холли.
На снимках девушка позирует, сидя в плетеной качели. Из одежды на Бейли лишь крошечное розовое бикини, которое идеально оттеняет ее пышные формы. К слову, молодость и современные взгляды на женское тело не делают артистку рабой изнуряющих диет и тренировок. Пока она наслаждается своей естественной красотой и комплекцией.