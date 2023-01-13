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Новая «Русалочка» Холли Бейли похвасталась пышными формами в кукольном бикини

Limon.ee
Новая «Русалочка» Холли Бейли похвасталась пышными формами в кукольном бикини
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Холли Бейли
Холли Бейли Фото: ALLISON DINNER

Крошечные кусочки ткани едва сдерживают крутые изгибы тела Бейли, пишет glavred.info.

22-летняя пятикратная номинантка на Грэмми, певица и восходящая звезда кино Холли Бейли уже привлекает внимание общественности благодаря роли в предстоящем фильме Русалочка.

Молодая артистка обладает незаурядной внешностью, и, в силу своей юности, спешит показать ее всему миру во всей красе.

Для красных ковровых дорожек и в повседневной жизни Бейли выбирает откровенные наряды, которые выгодно подчеркивают ее сочную фигуру. Недавно на странице артистки в Instagram появилось несколько пикантных кадров, которые немало порадовали фанатов таланта Холли.

На снимках девушка позирует, сидя в плетеной качели. Из одежды на Бейли лишь крошечное розовое бикини, которое идеально оттеняет ее пышные формы. К слову, молодость и современные взгляды на женское тело не делают артистку рабой изнуряющих диет и тренировок. Пока она наслаждается своей естественной красотой и комплекцией.

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