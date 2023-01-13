Обладательница титула «Мисс Украина 2016», ведущая Виктория Киосе 12 января разместила в Facebook видео, на которых запечатлены принц Уэльский Уильям вместе со своей женой Кэйт во время общения с пациентами Ливерпульского госпиталя.
Никогда не знаешь, когда встретишь принца: украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой
Никогда не знаешь, когда встретишь принца: украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой
«Никогда не знаешь, когда встретишь принца Великобритании», – написала Киосе.
На видео запечатлено, как жена принца Уильяма останавливается, чтобы пообщаться с людьми, в то время как ее спутница жестом показывает, чтобы она не задерживалась. Во втором ролике снят момент общения принца Уильяма с посетителями клиники, пишет gordonua.com.
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