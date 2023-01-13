Никогда не знаешь, когда встретишь принца: украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой

На видео запечатлено, как жена принца Уильяма останавливается, чтобы пообщаться с людьми, в то время как ее спутница жестом показывает, чтобы она не задерживалась. Во втором ролике снят момент общения принца Уильяма с посетителями клиники, пишет gordonua.com.