Пт, 13.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Никогда не знаешь, когда встретишь принца: украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой

Limon.ee
Никогда не знаешь, когда встретишь принца: украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Британский принц Уильям и принцесса Уэльская посетили новый Королевский госпиталь в Ливерпуле.
Британский принц Уильям и принцесса Уэльская посетили новый Королевский госпиталь в Ливерпуле. Фото: POOL

Обладательница титула «Мисс Украина 2016», ведущая Виктория Киосе 12 января разместила в Facebook видео, на которых запечатлены принц Уэльский Уильям вместе со своей женой Кэйт во время общения с пациентами Ливерпульского госпиталя.

«Никогда не знаешь, когда встретишь принца Великобритании», – написала Киосе.

На видео запечатлено, как жена принца Уильяма останавливается, чтобы пообщаться с людьми, в то время как ее спутница жестом показывает, чтобы она не задерживалась. Во втором ролике снят момент общения принца Уильяма с посетителями клиники, пишет gordonua.com.

Ключевые слова
Наверх