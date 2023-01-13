В возрасте 54 лет скончалась единственная дочь Элвиса Пресли и бывшая жена Майкла Джексона Лиза Мария Пресли. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на семью. По предварительным данным у нее произошла остановка сердца, пишет peopletalk.ru.
Умерла дочь Элвиса Пресли: ей было 54 года
Ранее домработница нашла дочь Пресли в спальне без сознания. Прибывшие на место происшествия медики ввели ей адреналин и отвезли в больницу, где она и скончалась.
А еще во вторник Лиза Мария позировала на красной дорожке премии «Золотой Глобус» и выглядела довольно бодрой.
«С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала», - написала мама умершей Присцилла Пресли.
Лиза Мария Пресли – единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли – родилась в 1968 году. Лиза Мария известна как исполнительница собственных песен. Кроме того, она – вдова Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа.