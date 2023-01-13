Умерла дочь Элвиса Пресли: ей было 54 года

Ранее домработница нашла дочь Пресли в спальне без сознания. Прибывшие на место происшествия медики ввели ей адреналин и отвезли в больницу, где она и скончалась.

А еще во вторник Лиза Мария позировала на красной дорожке премии «Золотой Глобус» и выглядела довольно бодрой.

«С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала», - написала мама умершей Присцилла Пресли.