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ФОТО ⟩ Бывший эстонский политик в шоке: делал доброе дело, но кто-то вызвал МуПо

Кетлин Крузе
Бывший эстонский политик в шоке: делал доброе дело, но кто-то вызвал МуПо
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Фото: Madis Sinivee

«Мы не успели очистить от снега и половину территории, как прибыли сотрудники муниципальной полиции». Артур Тальвик убирал снег, когда неожиданно после звонка неизвестного прохожего на место прибыли сотрудники муниципальной полиции. 

«Я все еще восхищаюсь невероятно высоким уровнем нашей культуры жаловаться на других», - говорит кинопродюсер и бывший политик Артур Тальвик, рассказывая о странном инциденте, произошедшем в среду.

Но все началось с уборки снега. 

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