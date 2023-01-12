«Мы не успели очистить от снега и половину территории, как прибыли сотрудники муниципальной полиции». Артур Тальвик убирал снег, когда неожиданно после звонка неизвестного прохожего на место прибыли сотрудники муниципальной полиции.
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ФОТО ⟩ Бывший эстонский политик в шоке: делал доброе дело, но кто-то вызвал МуПо
Бывший эстонский политик в шоке: делал доброе дело, но кто-то вызвал МуПо
«Я все еще восхищаюсь невероятно высоким уровнем нашей культуры жаловаться на других», - говорит кинопродюсер и бывший политик Артур Тальвик, рассказывая о странном инциденте, произошедшем в среду.