ТРАГЕДИЯ В БАССЕЙНЕ ⟩ Суд решил не наказывать футбольного тренера после смерти 10-летнего мальчика

Бывший тренер футбольного клуба Keila JK Эркки был обвинен в причинении смерти по неосторожности.

В июле прошлого года десятилетний мальчик во время футбольного лагеря в бассейне оздоровительного центра Кейла ушел под воду. Медики не смогли спасти жизнь мальчика.

В частности, прокуратура обвинила 31-летнего Эркки в том, что он, работая тренером в летнем лагере для молодежи, не проконтролировал нахождение мальчиков оздоровительном центре Кейла, то есть пренебрег своими обязанностями. Согласно предъявленному обвинению, бездействие привело к трагедии - утоплению 10-летнего мальчика в бассейне.

Эркки присутствовал с детьми своей учебной группы в бассейне оздоровительного центра Кейла и частично контролировал их деятельность, но не заметил, как конкретный ребенок зашел в большой бассейн и как он утонул. Пострадавший был обнаружен случайным посетителем уже под водой, и искусственное дыхание не дало результатов.

Смягчающие обстоятельства

В решении суда сыграл свою роль тот факт, что Эркки не имел судимостей и был положительно охарактеризован представителями потерпевших.

В деле имелись и смягчающие обстоятельства: обвиняемый постоянно выражал раскаяние, в том числе перед родителями. Эркки также поддерживает с ними тесный контакт.

Уголовное дело, возбужденное по данному делу, завершилось мировым соглашением. Слушания 12 января были закрыты по просьбе прокурора в интересах несовершеннолетнего потерпевшего и его родственников.

«Оправдывая человека, суд согласился с прокуратурой в том, что обвиняемый понес серьезные личные последствия в результате преступления и что эти последствия все еще продолжаются», – сказала Кристийна Кивари, пресс-секретарь Северной прокуратуры.