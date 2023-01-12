Самый несчастливый день: 10 очень строгих запретов на пятницу 13, которые принесут беду

Многие суеверные люди верят в приметы и с опаской относятся к числу - 13. В 2023 году первая пятница 13 наступит уже в январе.

Пятницу 13 считают неприятным днем, когда случаются самые непредвиденные обстоятельства. Во многих странах мира сложилось суеверие, что именно в этот день происходят плохие вещи.

Эксперты советуют быть очень осторожным в этот день и стараться не нарваться на неприятности.

Когда пятница 13 в 2023 году

Большая редкость, когда число 13 может выпасть именно на пятницу. В среднем, пятница 13-го происходит каждые 212,35 дней.

В 2023 году будет два дня, когда ждать пятницы 13. Первая пятница 13 в 2023 году выпадает в январе, следующую ждать в октябре.

Что нельзя делать и приметы на пятницу 13

Нельзя никому 13 января собирать чемоданы и ехать в путешествие. В дороге может ждать беда.

Нельзя в пятницу 13 января рисковать своей жизнью, деньгами, ценными вещами.

Нельзя 13 января проводить совещания и начинать новые дела.

Категорически нельзя в пятницу 13 одалживать деньги. Можно потерять все.

Нельзя 13 січня стричь волосы, ногти, и посещать салон красоты. Все процедуры будут напрасны.

Нельзя в пятницу 13 покупать дорогостоящие вещи.

Не стоит в пятницу 13 января свататься, жениться и венчаться.

Нельзя в пятницу 13 января садиться за руль автомобиля. Вероятность попасть в ДТП большая.

Нельзя 13 января работать в доме, делать ремонт или брать в руки острые предметы. Можно сильно пораниться.

Нельзя в этот день проводить важные мероприятия. Можно попасть в скандал.

Что говорят астрологи про пятницу 13

Астролог Рената Раевская говорит, что число 13 состоит из двух цифр и остерегаться его не стоит.