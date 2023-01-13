Очень точный гороскоп от ясновидящей Мэрилин Керро на 2023 год для всех знаков Зодиака

Счастливый камень этого года: гранат.

Рак

Любовь: Рак в этом году застенчив в любви и может упустить прекрасные возможности. Если вам одиноко, отправляйтесь туда, где вы еще никогда не были, и дайте удаче шанс. Если вы состоите в отношениях, вам следует быть более внимательным, а также хвалить и помогать своему партнеру. Для семейных пар это хорошее время для переезда или смены места жительства, перемены полезны для отношений. Критика в адрес вашего партнера создаст ненужное напряжение, постарайтесь найти хорошее в этом году, и вы увидите, как ваш партнер начнет больше помогать.

Здоровье: Больших изменений в здоровье не предвидится, вам следует соблюдать баланс во всем, в еде и питье. Вторая половина года принесет более высокую энергию и больше позитива. Многие Раки также смогут преодолеть пагубные пристрастия.

Работа: Карты советуют не выплескивать свои внутренние проблемы на работе, будь то плохое настроение или постоянные споры. Год благоприятствует сохранению того, что у вас есть. Если вы хотите перемен на работе или стремитесь к успеху, первая половина года - самое подходящее время. Воздержитесь от новых рабочих контрактов и инициатив в течение лета.

Девиз года: Я живу прежде всего для себя.

Счастливые камни этого года: горный хрусталь и шунгит.

Лев