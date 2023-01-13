Эстонская ведьма из Раквере Мэрилин Керро подготовила подробный гороскоп для всех знаков Зодиака на 2023 год. О любви, здоровье и карьере каждого из них рассказываем в нашем материале. Кроме того, вы узнаете о драгоценных камнях, которые вам принесут удачу в следующие уже 11 с половиной месяцев.
Очень точный гороскоп от ясновидящей Мэрилин Керро на 2023 год для всех знаков Зодиака
Козерог
Любовь: Козероги должны быть очень внимательны в делах сердечных, а также осторожны, чтобы не забыть своих товарищей и не быть эгоцентричными. Будет много расставаний, особенно у тех, кто давно об этом думал. Тем, кто ищет свою вторую половинку, не стоит искать спутника далеко, ведь там трава не зеленее. Также этот год не благоприятствует влюбленным с большой разницей в возрасте.
В целом, это не лучшее время для поиска спутника жизни в этом году, лучше займитесь своим эго и разберитесь со своими прошлыми проблемами.
Здоровье: Не нужно заниматься в этом году ничем экстремальным. Вы склонны сами создавать для себя плохие ситуации, особенно если вас вынуждают другие. Будьте очень осторожны с огнем и водой. Доверяйте своей интуиции, так как проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за невнимательности.
Работа: Вы можете представить свои идеи и планы, этим вы можете заработать много плюсов в глазах вашего начальника. Год также благоприятствует открытию собственного бизнеса и независимости в целом. Те, у кого уже есть бизнес, могут смелее строить свои планы и делать то, что боялись делать в прошлом.
Девиз года: Прислушивайтесь к себе и помогайте только тем, кто просит об этом.
Счастливые камни этого года: аквамарин и цитрин.
Водолей
Любовь: Водолеи могут быть разочарованы. Вы склонны оглядываться, просто потому, что вам скучно. Если вы уже давно чувствуете, что отношения не складываются, вам следует приложить усилия самому, а не ждать этого от партнера. В этом году денежные вопросы будут вызывать напряжение. Так что, этот год не располагает к крупным тратам. Тем, кто ищет партнера, следует воздержаться от встреч в феврале, октябре и ноябре.
Здоровье: В этом году карты не рекомендуют откладывать свои проблемы на завтра. Будьте честны и откровенны.
Работа: Этот год не благоприятствует выполнению обещаний, данных другим. Поэтому вашей задачей в этом году будет проверка документов/бумаг, чтобы вы были защищены на работе. Скорее, сохраните то, что у вас уже есть. Год не подходит для больших перемен, доверяйте только себе.
Девиз года: Найдите гармонию и силы внутри себя.
Счастливые камни этого года: изумруд и пирит.
Рыбы
Любовь: Это будет огненный год, полный вожделения, новых возможностей и возобновления отношений. Вы склонны к романтическим настроениям, предлагайте их своему партнеру и ожидайте в ответ. Это идеальное время для создания семьи и заключения брака. Если вы хотите уехать, март и октябрь - лучшие времена. Если вы ищете партнера, то лучшее время - с апреля по сентябрь. В этом году для рыб нет одиночества, будьте открыты и получите то, что хотите!
Здоровье: Не рекомендуется сдерживать свои эмоции, иначе могут возникнуть проблемы с легкими или областью горла.
Работа: Работа располагает к коллективу и совместной работе. Вы не можете полагаться только на себя, для успеха вам нужны другие. Ничто не дается легко, но если вы сможете не забывать о цели, то добьетесь больших успехов. Но только если вы делаете это не в одиночку.
Девиз года: Ваше счастье заключается в семье и близких людях.
Счастливые камни этого года: малахит и розовый кварц.
Овен
Любовь: Вы обладаете воинственным нравом, стремитесь к перфекционизму и, возможно, даже требуете слишком многого. В этом году ваш партнер является вашим зеркальным отражением, поэтому, указывая на его или ее недостатки, начните исправлять свои собственные. Вторая половина года - хорошее время для начала отношений, но только если вы примирились с собой и прекратили предыдущие отношения. Этот год может принести неожиданную беременность, которая сможет временно объединить партнеров.
Здоровье: Овны должны быть осторожны за рулем, особенно если эмоции захлестывают вас с головой. Следует также следить за глазами и почками. Эмоции нужно выплескивать, но с помощью физических упражнений или более ритмичной ходьбы.
Работа: Вас могут обвинить в чем-то совершенно безосновательно, поэтому на работе вы должны быть максимально корректны. Не вступайте в споры и не поддавайтесь на провокации. У многих Овнов уход с работы и возможны юридические проблемы с работодателем. Молчание - золото.
Девиз года: Отстаивайте свои права, но не перегибайте палку в поисках идеальной жизни.
Счастливые камни этого года: моховик и окаменелое дерево.
Телец
Любовь: Карты для Тельца обещают год, полный гармонии. В отношениях вы разрешите свои разногласия, и отношения перейдут на более глубокий уровень, что приведет к созданию семьи и долгожданному собственному дому. Тем, кто ищет партнера, стоит воспользоваться этим годом, так как удача на вашей стороне. Карты не благоприятствуют отношениям на одну ночь или служебным романам, это не принесет счастливых отношений в долгосрочной перспективе!
Здоровье: В целом, это сбалансированный год, но женщинам стоит проверить щитовидную железу, а мужчинам - простату. Вы можете получить ответы по поводу причины колебания ваших эмоций.
Работа: Если вы женщина, то для достижения успеха полагайтесь в основном на советы мужчин и работайте под их началом. Женщины не любят работать вместе, много ссор и конфликтов.
Девиз года: Принимайте всё что дается.
Счастливые камни этого года: родонит и красная яшма.
Близнецы
Любовь: Для многих Близнецов чувства к партнеру начнут остывать, и они могут начать сомневаться в своем выборе спутника жизни. Карты не советуют принимать никаких быстрых решений, а дают время, чтобы глубже узнать своего партнера. Многие Близнецы могут потеплеть в отношениях со старыми партнерами, а также с теми, с кем у них когда-то были чувства. Новые знакомства и возникшие отношения не будут успешными.
Здоровье: Обязательно обратитесь к врачу, если у вас появились симптомы, так как очень многие люди могут иметь серьезные заболевания, которые остаются недиагностированными, и их труднее потом лечить. Доверяйте медицине и следите за собой!
Работа: Старые методы работы больше не функционируют, и вам нужно проявить свою заинтересованность и инициативу, чтобы продолжать работать! Это хороший год, чтобы быть лидером и менеджером, но не простым работником.
Девиз года: На деньги можно купить вещи, но они не заменят жизненного опыта.
Счастливый камень этого года: гранат.
Рак
Любовь: Рак в этом году застенчив в любви и может упустить прекрасные возможности. Если вам одиноко, отправляйтесь туда, где вы еще никогда не были, и дайте удаче шанс. Если вы состоите в отношениях, вам следует быть более внимательным, а также хвалить и помогать своему партнеру. Для семейных пар это хорошее время для переезда или смены места жительства, перемены полезны для отношений. Критика в адрес вашего партнера создаст ненужное напряжение, постарайтесь найти хорошее в этом году, и вы увидите, как ваш партнер начнет больше помогать.
Здоровье: Больших изменений в здоровье не предвидится, вам следует соблюдать баланс во всем, в еде и питье. Вторая половина года принесет более высокую энергию и больше позитива. Многие Раки также смогут преодолеть пагубные пристрастия.
Работа: Карты советуют не выплескивать свои внутренние проблемы на работе, будь то плохое настроение или постоянные споры. Год благоприятствует сохранению того, что у вас есть. Если вы хотите перемен на работе или стремитесь к успеху, первая половина года - самое подходящее время. Воздержитесь от новых рабочих контрактов и инициатив в течение лета.
Девиз года: Я живу прежде всего для себя.
Счастливые камни этого года: горный хрусталь и шунгит.
Лев
Любовь: Мужчины-Львы склонны слишком много доказывать свою правоту и даже могут становиться агрессивными по пустякам. Женщины с мужчиной Львом дома не должны напрасно создавать проблемы в доме, а быть успокаивающим элементом. В этом году проблем и конфликтов будет больше, чем обычно, поэтому карты советуют проводить больше времени с теми, с кем можно побыть самим собой и кто может вас успокоить. Пары предпочитают как путешествовать, так и выходить в свет по отдельности. Те, кто ищет партнера, могут сделать это во второй половине года, в первой половине могут появиться те, кто не хочет уходить после этого и слишком напорист.
Здоровье: Нервная система и постоянная рассеянность могут стать проблемной зоной в этом году. Ключевыми моментами должны быть полноценный сон и правильное питание.
Работа: В этом году вам нужно стать слушателем и помощником и знать свое место. В финансовом плане карты обещают многое, но только если вы умеете обращаться с деньгами. Если поступают предложения из-за рубежа, карты предлагает их принять.
Девиз года: Я нахожу баланс и гармонию внутри себя.
Счастливый камень этого года: опал.
Дева
Любовь: Первая половина года очень перспективна для семейных пар, а также для тех, кто ищет любовь. Много встреч, приятных моментов и идиллия. Поэтому используйте это время с максимальной пользой, так как вторая половина года принесет больше стрессов, связанных не с отношениями, а с денежными проблемами. Дева не умеет разделять работу и личную жизнь, и это самая большая проблема года.
Здоровье: Девы, страдающие от проблем со здоровьем, в этом году получат решение своих проблем. Однако летом им следует быть очень осторожными в экстремальных ситуациях. Также летом не приветствуются глупости, связанные с водой. Обычно спокойная и осторожная Дева может начать делать резкие движения.
Работа: Если вам кажется, что что-то подозрительно, то, скорее всего, так оно и есть. Год благоприятствует самостоятельному выполнению дел и обособленному мышлению. Во второй половине года появится много предложений из-за рубежа, которые стоит отложить до Нового года.
Девиз года: Я не позволяю влиять на себя и мне не нужно доказывать свою правоту.
Счастливые камни этого года: гаулит и сердолик.
Весы
Любовь: В этом году Весы начнут думать о себе и могут пренебречь своим партнером. Украшение себя, необдуманные покупки могут стать причиной дисбаланса между партнерами в этом году. В этом году Весы не будут сами собой в отношениях, и это заметят партнеры и любимые. А именно, начался судьбоносный год, когда им нужно найти свое направление в жизни. Будь то уход, и навсегда, или полное изменение статуса-кво в лучшую сторону.
Здоровье: Для многих смена места жительства или подобное движение вперед может оказать очень положительное влияние на здоровье.
Работа: Будет много предложений и новых возможностей. Конец года - особенно удачное время в финансовом отношении. Весы также могут попытать счастья в лотерее в декабре.
Девиз года: Мне очень нужны перемены.
Счастливые камни этого года: гематит и содалит.
Скорпион
Любовь: В любви у Скорпиона спокойный год, пары будут продолжать обычную жизнь без серьезных изменений. Скорее, будут строиться большие планы в коммерческой сфере и делаться инвестиции в жилье. Тем, кто ищет дружеского общения, следует использовать первую половину года в своих интересах, так как вторая половина года принесет тех, кто не должен быть рядом. При поиске второй половинки не судите о человеке по его внешности, это может быть обманчиво.
Здоровье: Поэтому те, кто не увлекается спортом, могут спокойно заняться утренней зарядкой или гимнастикой. Мужчины должны уделять особое внимание здоровью своего сердца и не пренебрегать этим.
Работа: Если вы хотите сменить работу, сделайте это во второй половине года и будьте уверены в своих силах.
Девиз года: Цените то, что вас окружает.
Счастливые камни этого года: аметист и лазурит.
Стрелец
Любовь: Стрельцы смелы в любви, они знают, чего хотят, и получают это. Это не тот год, когда нужно страдать и проглатывать то, чего вы на самом деле не хотите. Вы получаете от жизни ровно столько, сколько отдаете.
Здоровье: Проблемой может стать чрезмерная возбудимость, а также боли в спине и постоянные головные боли.
Работа: В этом году вы можете проявить нетерпение и испортить довольно много возможностей. Будьте терпеливы, и через некоторое время судьба щедро вознаградит вас материально. Предпочтение отдается связям и работе за рубежом.
Девиз года: Найдите время для своих увлечений.
Счастливые камни этого года: лунный камень и тигровый глаз.