Если вы не знали, когда же лучше заниматься гигиеной - до завтрака или после, то самое время узнать, как на этот вопрос отвечают специалисты. Недостаточно просто почистить зубы, важно сделать это вовремя.
ОТВЕТ ВАС УДИВИТ ⟩ До завтрака или после: стоматологи объяснили, когда надо чистить зубы
До завтрака или после: стоматологи объяснили, когда надо чистить зубы
С самого детства мы слышим о том, как важно чистить зубы дважды в день. И, действительно, нечищенные зубы могут обернуться не только кариесом, но и, например, проблемами с почками и инсультом. А вот с вопросом о том, когда лучше чистить зубы, все не так однозначно. Люди спорят: лучше делать это до завтрака или после еды? Ответ на этот вопрос может вас удивить, пишет doctorpiter.ru.
Действительно, с вечерней чисткой зубов все более-менее понятно. Чистить зубы нужно после последнего приема пищи, то есть сразу после ужина или уже перед сном. Главное правило - не есть и не пить ничего, кроме воды, после этого. А что же делать утром? Исследование, проведенное Medicover Stomatologia, выявило: до 78,8% стоматологов чистят зубы после завтрака, 12,2% делают это перед завтраком, 10% - до и после.
Как объясняют сами врачи, чистить зубы нужно после еды, ведь именно так мы удаляем частички еды, которые в противном случае могут стать питательной средой для кариозных бактерий. Кроме того, чистка зубов после завтрака помогает нейтрализовать кислотную реакцию.
Однако есть один важный нюанс: если вы любите есть на завтрак кислые фрукты или баловать себя соком, то тогда зубы лучше почистить до еды. Фтор из зубной пасты делает нашу эмаль более устойчивой к кислотам. Так что зубная паста может подготовить зубы к фруктам. А вот чистить зубы после того, как вы съели, например, апельсин, не стоит, так как эмаль в этот момент особенно чувствительна, чистка может навредить.
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