Если увидите людей с фонарями в Ласнамяэ – не пугайтесь! Всё интереснее, чем вы думаете

«Ласнамяэ полон увлекательных историй. Я рада, что мы можем предложить жителям района такую познавательную прогулку, во время которой они смогут узнать много нового об истории родных мест», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что рекомендует участникам ознакомиться с прогнозом погоды в день мероприятия и подобрать соответствующую одежду – прогулка продолжительностью два часа пройдет в вечернее время, когда на улице может быть очень холодно.

Поход будет посвящен истории болота Тондираба и прилегающих территорий, также участники узнают о произрастающих там растениях. В ходе экскурсии помимо торфяника внимание будет уделено территории бывшего аэродрома Ласнамяэ, у которого есть своя увлекательная история в контексте событий попытки государственного переворота 1924 года. Кроме того, участники прогулки посетят территорию усадьбы Катлери. Помимо вышеперечисленного участников ждет еще много интересных открытий.

Длина маршрута составляет 5 км, при выборе темпа прогулки будут учтены потребности разных возрастных групп участников. Планируемое время прохождения маршрута - 2 часа. Маршрут не подходит для детских колясок.

Всем участникам гарантирована приятная компания, глубокие знания об истории Ласнамяэ и теплая чашка чая. Экскурсию проведет эстоноязычный гид, вся информация будет дублироваться на русский язык.

Начальная и конечная точка маршрута - парковка катка «Тондираба» (ул. Варраку, 14а). Всех участников просят одеться по погоде, быть готовыми к различным погодным условиям и передвигаться с осторожностью.