Эти шесть мелочей на самом деле кричат, что ваша жизнь идет под откос

3. Каждодневная трата времени на что-то бесполезное

Просмотр нескольких эпизодов очередного сериала, бесконечные проверки, не выложили ли друзья новые фото в соцсети, или вечер за "щёлканьем" каналов в телевизоре. Эти и ещё множество примеров кажутся нам досугом, помогающим отдыхать и отвлекаться от забот. Но на самом деле просто тратят впустую время. Возможно, вы убегаете от проблем вместо того, чтобы решать и менять всё вокруг? Задумайтесь, на что больше всего тратите времени за день и сколько от этого пользы или хотя бы положительных эмоций получаете.

4. Превращение работы в смысл жизни

Как можно понять, что в жизни что-то сломалось и теперь она идёт под откос? Банально сделав работу смыслом существования. Когда у человека нет хобби, друзей и партнёра, он занимается только одним делом. И о каком удовольствии тогда может идти речь? Да, современное общество трактует идею карьеризма и трудоголизма, но это не значит, что стоит жертвовать собой. Не живите, чтобы работать, а работайте, чтобы жить. Выделяйте приоритеты в общении и увлечениях, развивайтесь и учитесь. Не создавайте порочный круг "работа – дом – работа". Как только вы из него вырветесь, сразу почувствуете радость от всего вокруг и счастье простой жизни.

5. Перекос по времени в сторону планирования, а не действий