«У меня вообще не было такого плана...» – заявил житель Пярну, наказанный за приобретение фальшивой банкноты в 50 евро, на судебном заседании в среду, пишет Elu24.
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Житель Пярну положил фальшивую купюру на счет через банкомат и отправился в суд: не ожидал, что эта купюра окажется на счету
Житель Пярну положил фальшивую купюру на счет через банкомат и отправился в суд: не ожидал, что эта купюра окажется на счету
11 января в Пярнуском суде состоялось виртуальное заседание, на котором ранее судимого Микко Коби привлекли к ответственности за приобретение и хранение фальшивой банкноты номиналом 50 евро.