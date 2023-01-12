Житель Пярну положил фальшивую купюру на счет через банкомат и отправился в суд: не ожидал, что эта купюра окажется на счету

11 января в Пярнуском суде состоялось виртуальное заседание, на котором ранее судимого Микко Коби привлекли к ответственности за приобретение и хранение фальшивой банкноты номиналом 50 евро.

А именно, 21 декабря 2020 года житель Пярну положил на счет через банкомат банкноту в 50 евро с намерением пустить ее в обращение, зная при этом, что банкнота фальшивая.