«Мне противно!» Памела Андерсон высказалась об утечке своего секс-видео

В первом тизере документального фильма Pamela, a love story 55-летняя актриса говорит, что ей «противно» от того, что ей пришлось пережить травму после скандала с просочившимся в Сеть секс-видео 1996 года, на котором была запечатлена ее интимная близость с бывшим мужем музыкантом Томми Ли.

«Чтобы выжить, я исключила из своей жизни эту украденную видеокассету, и теперь все это опять всплывает, мне противно»,

– говорит Андерсон в опубликованном ролике.

«Впервые в жизни я хочу контролировать этот нарратив», – сказала Андерсон.

В ролике нет прямой ссылки на недавнее событие, но Андерсон, кажется, говорит о мини-сериале «Пэм и Томми», вышедшем в феврале прошлого года, в котором рассказывается о событиях после кражи кассеты и о том, как это было воспринято общественностью в 1990-е.

Лили Джеймс, сыгравшая роль Памелы Андерсон, пыталась связаться с самой актрисой до начала съемок, но ответа не получила. Известная актриса считает, что выход этого интимного видео разрушил ее жизнь и брак.