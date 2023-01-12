Новый документальный фильм об актрисе и секс-символе 90-х Памеле Андерсон скоро выйдет на Netflix. В нем она высказалась об утекшем в Сеть секс-видео, пишет RUS TVNET.
«Мне противно!» Памела Андерсон высказалась об утечке своего секс-видео
В первом тизере документального фильма Pamela, a love story 55-летняя актриса говорит, что ей «противно» от того, что ей пришлось пережить травму после скандала с просочившимся в Сеть секс-видео 1996 года, на котором была запечатлена ее интимная близость с бывшим мужем музыкантом Томми Ли.
«Чтобы выжить, я исключила из своей жизни эту украденную видеокассету, и теперь все это опять всплывает, мне противно»,
– говорит Андерсон в опубликованном ролике.
«Впервые в жизни я хочу контролировать этот нарратив», – сказала Андерсон.
В ролике нет прямой ссылки на недавнее событие, но Андерсон, кажется, говорит о мини-сериале «Пэм и Томми», вышедшем в феврале прошлого года, в котором рассказывается о событиях после кражи кассеты и о том, как это было воспринято общественностью в 1990-е.
Лили Джеймс, сыгравшая роль Памелы Андерсон, пыталась связаться с самой актрисой до начала съемок, но ответа не получила. Известная актриса считает, что выход этого интимного видео разрушил ее жизнь и брак.
Документальный фильм о Памеле Андерсон зрители увидят 31 января.