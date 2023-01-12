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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ На открытии новой фуд-студии гости смогли испытать себя в кулинарном искусстве

Limon.ee
На открытии новой фуд-студии гости смогли испытать себя в кулинарном искусстве
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Открытие фуд-студии FoodStudio.
Открытие фуд-студии FoodStudio. Фото: Ardo Kaljuvee

В среду FoodStudio открыла свою новую фуд-студия в творческом городке Теллискиви, пишет Elu24.

Основатель FoodStudio Хельгор Марков отметил, что FoodStudio была основана в 2009 году из любви к еде. «Кулинарная студия для частных мероприятий стала больше, чем мы изначально планировали», – заявил он.

11 января новая студия, расположенная в творческом городке Теллискиви в Таллинне, открылась захватывающим мероприятием.

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