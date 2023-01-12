фото до и после ⟩ «Мисс Вселенная-2021» растолстела и отбивается от хейта

Будучи 21-летней студенткой, Харнааз обошла 79 конкурсанток и стала самой красивой девушкой мира. Брюнетка тут же включилась в общественную работу и оказалась под неусыпным вниманием публики, пишет StarHit.

Спустя пару месяцев общественность заметила, что Сандху сильно изменилась, а точнее – набрала килограммы. В соцсетях недоброжелатели начали писать гневные сообщения, некоторые из них доводили девушку до слез.

Фото: ANDREW KELLY

«Надо мной издевались за то, что я набрала вес, – говорила она. – Мне было удивительно то, как агрессивно люди начали высказывать свое мнение, которое на самом деле не должно иметь для меня значения. Дело не в том, как ты выглядишь, а в том, кто ты внутри, как ты относишься к людям и во что веришь».

Фото: Ted Shaffrey

Брюнетка уверяет, что ей нравятся ее формы. «Физически я вроде как выросла, набрала больше килограммов и увеличила свой вес, что меня совершенно устраивает прямо сейчас», – делилась красотка.

2021 год Фото: MENAHEM KAHANA

Она поражалась, ведь раньше ее упрекали за излишнюю худобу, а теперь негодуют из-за «лишнего веса».

Изнурительная подготовка к масштабному конкурсу красоты ударила по ее организму. Когда Харнааз могла успокоиться и выдохнуть после победы, то позволила себе распрощаться с режимом питания и спорта. «Я была действительно сосредоточена на своей цели и не думала о здоровье. Все это время мы тренировались, занимались множеством дел, и сразу после победы у меня был почти месяц, чтобы расслабиться. Я просто ела и наслаждалась временем со своей семьей. Я не думала, что это начнет отражаться на моем теле», – отмечала она.

Вскоре Сандху появится на «Мисс Вселенной 2022», чтобы передать корону следующей обладательнице. Наверняка она опять столкнется с бурей негатива, но теперь отнесется к нему философски. «Мы должны осознать, что есть момент, когда мы понимаем, что нам нужно принять наши недостатки. И когда вы это сделаете, то сможете победить все в этом мире», – добавила представительница Индии.

2021 год Фото: Ariel Schalit