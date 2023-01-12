Харнааз Сандху совершила настоящий прорыв для родной Индии, ведь за 20 лет до нее ни одна из ее соотечественниц не смогла стать обладательницей титула «Мисс Вселенная». Но ношение роскошной короны далось красавице непросто.
фото до и после ⟩ «Мисс Вселенная-2021» растолстела и отбивается от хейта
Будучи 21-летней студенткой, Харнааз обошла 79 конкурсанток и стала самой красивой девушкой мира. Брюнетка тут же включилась в общественную работу и оказалась под неусыпным вниманием публики, пишет StarHit.
Спустя пару месяцев общественность заметила, что Сандху сильно изменилась, а точнее – набрала килограммы. В соцсетях недоброжелатели начали писать гневные сообщения, некоторые из них доводили девушку до слез.
«Надо мной издевались за то, что я набрала вес, – говорила она. – Мне было удивительно то, как агрессивно люди начали высказывать свое мнение, которое на самом деле не должно иметь для меня значения. Дело не в том, как ты выглядишь, а в том, кто ты внутри, как ты относишься к людям и во что веришь».
Брюнетка уверяет, что ей нравятся ее формы. «Физически я вроде как выросла, набрала больше килограммов и увеличила свой вес, что меня совершенно устраивает прямо сейчас», – делилась красотка.
Она поражалась, ведь раньше ее упрекали за излишнюю худобу, а теперь негодуют из-за «лишнего веса».
Изнурительная подготовка к масштабному конкурсу красоты ударила по ее организму. Когда Харнааз могла успокоиться и выдохнуть после победы, то позволила себе распрощаться с режимом питания и спорта. «Я была действительно сосредоточена на своей цели и не думала о здоровье. Все это время мы тренировались, занимались множеством дел, и сразу после победы у меня был почти месяц, чтобы расслабиться. Я просто ела и наслаждалась временем со своей семьей. Я не думала, что это начнет отражаться на моем теле», – отмечала она.
Вскоре Сандху появится на «Мисс Вселенной 2022», чтобы передать корону следующей обладательнице. Наверняка она опять столкнется с бурей негатива, но теперь отнесется к нему философски. «Мы должны осознать, что есть момент, когда мы понимаем, что нам нужно принять наши недостатки. И когда вы это сделаете, то сможете победить все в этом мире», – добавила представительница Индии.