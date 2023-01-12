«Смотрю на ситуацию в мире в целом и могу сказать, что начало года будет более простым, чем конец. Уже в марте могут быть достигнуты договоренности о мире, хоть это продлится и недолго, но у всех жителей нашей планеты появится маленькая надежда. На конец года выпадают совсем неправильные карты, демонические, карты одиночества. Обещания будут даны, но они не будут выполняться. Ситуация безнадежная», – начинает прогноз эстонский экстрасенс Мэрилин Керро, раскладывая перед собой карты Таро.
Озвучен неутешительный прогноз эстонской ведьмы Мэрилин Керро на 2023 год. Но есть одна радостная новость!
В своем видеопрогнозе, опубликованном на ее Youtube-канале, Керро будет говорить об экономической ситуации в Эстонии, о войне в Украине, о здравоохранении. И не только. Давайте скорее узнаем, что нас ждет в 2023 году Черного Водяного Кролика.
«Этот год будет как на качелях. Туда-сюда, ни у кого из нас не будет чувства уверенности в завтрашнем дне. Если всё хорошо, то прямо очень хорошо, а если плохо, то очень плохо. И так будет весь этот год. Третьего не дано», – говорит Керро.
Ведьма призывает жителей Эстонии и всего мира в 2023 году Кролика больше доверять интуиции и внутреннему голосу. Если вы не хотите куда-то ехать или идти и что-то делать, то не делайте этого. «Не верьте в этом году ничьим обещаниям, всё может очень быстро измениться», – предупреждает Керро.
Дальше ясновидящая приносит извинения за то, что переключается на прогноз относительно второй части этого года. Она не очень хочет говорить о негативном, но на вторую часть 2023-го выпали устрашающие карты.
«Это показывает лишь то, что произойдет большое событие мировое масштаба, совершенно на ровном месте. Всё будет спокойно, люди смирились с ситуацией, а потом ниоткуда произойдет то, что заставит людей насторожиться и быть в напряжении. Не думаю, что это ситуация в Украине. Речь о новой ситуации, абсолютно ниоткуда.
Может произойти в мире то, что будет особенно опасно для беременных женщин. Настолько серьезно, что будут об этом в новостях писать. Особенно внимательными должны быть женщины при выборе лекарств, не идти на поводу у мировых трендов.
Никаких серьезных планов на Год Кролика я бы не строила. Берегите то, что уже есть. Хотите стать быстрее, выше, сильнее, думаете о переезде, я бы вам в этом году ничего такого не рекомендовала... На крайний случай в январе, феврале, марте или апреле, но точно не во второй половине года!» – говорит Керро и делает небольшую паузу, снова раскладывает карты и не понимает, что происходит. После небольших раздумий ясновидящая сообщает радостную весть.
Радостные новости!
«Каким-то невероятным образом мы начнем выделяться в мире, будем более заметными. Я не знаю, какое достижение приведет к этому, но благодаря мужчине. Но сейчас ни он, ни его окружение даже не догадываются об этом, всё случится внезапно. Но о нем может начать говорить вся Эстония, весь мир. Я даже не знаю, неужели мы изобретем свой Nokia, наконец. О нас заговорят.
Очень интересно. Скажу сразу, в ближайшие полгода какой-то военной угрозы для нашей страны я не вижу, но есть небольшое напряжение в апреле. Карты показывают, что часть обещаний, которые нам даны, будут отменены. В апреле что-то нас сильно удивит, это будет нечто большое. Может опять что-то с ценами на электричество изменится», – продолжает Керро.
Плохой год для семейных отношений и переезда
«Разводов будет в этом году много. Много семейных ссор, драм, насилие. Даже в тех парах, которые раньше всегда жили мирно. Мышление становится более агрессивным. Но не нужно торопиться, важно всё взвесить и лишний раз обдумать.
Те, кто раньше боролся с какой-то зависимостью и победил ее, могут вновь вернуться к одной из пагубных привычек. Берегите своих близких, любите их, но доверяйте только себе.
Трава нигде не зеленее, чем здесь. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Если думаете о переезде, но сомневаетесь, лучше этого не делать. Только в случае полной уверенности стоит идти на этот шаг.
Живи по своим правилам, не оправдывайся ни перед кем. Будь прямолинейным. Если что-то нужно – попроси, не нужно – не делай».
Мир в Украине?
«Какая-то договоренность будет здесь достигнута. Несмотря на то, что во главе Украины и России стоят мужчины, карты показывают, что соглашение будет достигнуто благодаря женщине.
Кто-то кому-то даст совет и к нему прислушаются. По каким-то вопросам будут достигнуты договоренности, но окончания войны я не вижу».
Еще ведьма считает, что родители российских детей озаботятся их судьбой и начнут бить тревогу, переживать за будущее.
Цены в Эстонии
«Нет, это еще не верхушка Айсберга. Если вы считаете, что сейчас всё дорого, то в следующем году будете смеяться над этим. Вижу, что цены будут расти. И этот рост постоянно будут оправдывать небылицами. Но я советую осознанно взять расходы под контроль. Покупать только то, что действительно нужно. Сама следую этому правилу. Хорошее время для того, чтобы ничего не покупать.
Люди начинают дома готовить, реже ходить в ресторан, проводить игры сами, снова становятся популярными настольные игры. Это же хорошо, неправда ли?»
Более подробно обо всем можно узнать в видеоролике Мэрилин Керро, опубликованном вверху новости.