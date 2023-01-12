Озвучен неутешительный прогноз эстонской ведьмы Мэрилин Керро на 2023 год. Но есть одна радостная новость!

Может произойти в мире то, что будет особенно опасно для беременных женщин. Настолько серьезно, что будут об этом в новостях писать. Особенно внимательными должны быть женщины при выборе лекарств, не идти на поводу у мировых трендов.

Никаких серьезных планов на Год Кролика я бы не строила. Берегите то, что уже есть. Хотите стать быстрее, выше, сильнее, думаете о переезде, я бы вам в этом году ничего такого не рекомендовала... На крайний случай в январе, феврале, марте или апреле, но точно не во второй половине года!» – говорит Керро и делает небольшую паузу, снова раскладывает карты и не понимает, что происходит. После небольших раздумий ясновидящая сообщает радостную весть.

Радостные новости!

«Каким-то невероятным образом мы начнем выделяться в мире, будем более заметными. Я не знаю, какое достижение приведет к этому, но благодаря мужчине. Но сейчас ни он, ни его окружение даже не догадываются об этом, всё случится внезапно. Но о нем может начать говорить вся Эстония, весь мир. Я даже не знаю, неужели мы изобретем свой Nokia, наконец. О нас заговорят.