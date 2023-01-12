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Озвучен неутешительный прогноз эстонской ведьмы Мэрилин Керро на 2023 год. Но есть одна радостная новость!

Limon.ee
Озвучен неутешительный прогноз эстонской ведьмы Мэрилин Керро на 2023 год. Но есть одна радостная новость!
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Мэрилин Керро.
Мэрилин Керро. Фото: Liisbet Valdoja

«Смотрю на ситуацию в мире в целом и могу сказать, что начало года будет более простым, чем конец. Уже в марте могут быть достигнуты договоренности о мире, хоть это продлится и недолго, но у всех жителей нашей планеты появится маленькая надежда. На конец года выпадают совсем неправильные карты, демонические, карты одиночества. Обещания будут даны, но они не будут выполняться. Ситуация безнадежная», – начинает прогноз эстонский экстрасенс Мэрилин Керро, раскладывая перед собой карты Таро. 

В своем видеопрогнозе, опубликованном на ее Youtube-канале, Керро будет говорить об экономической ситуации в Эстонии, о войне в Украине, о здравоохранении. И не только. Давайте скорее узнаем, что нас ждет в 2023 году Черного Водяного Кролика. 

«Этот год будет как на качелях. Туда-сюда, ни у кого из нас не будет чувства уверенности в завтрашнем дне. Если всё хорошо, то прямо очень хорошо, а если плохо, то очень плохо. И так будет весь этот год. Третьего не дано», – говорит Керро. 

Ведьма призывает жителей Эстонии и всего мира в 2023 году Кролика больше доверять интуиции и внутреннему голосу. Если вы не хотите куда-то ехать или идти и что-то делать, то не делайте этого. «Не верьте в этом году ничьим обещаниям, всё может очень быстро измениться», – предупреждает Керро. 

Дальше ясновидящая приносит извинения за то, что переключается на прогноз относительно второй части этого года. Она не очень хочет говорить о негативном, но на вторую часть 2023-го выпали устрашающие карты. 

«Это показывает лишь то, что произойдет большое событие мировое масштаба, совершенно на ровном месте. Всё будет спокойно, люди смирились с ситуацией, а потом ниоткуда произойдет то, что заставит людей насторожиться и быть в напряжении. Не думаю, что это ситуация в Украине. Речь о новой ситуации, абсолютно ниоткуда. 

Может произойти в мире то, что будет особенно опасно для беременных женщин. Настолько серьезно, что будут об этом в новостях писать. Особенно внимательными должны быть женщины при выборе лекарств, не идти на поводу у мировых трендов.  

Никаких серьезных планов на Год Кролика я бы не строила. Берегите то, что уже есть. Хотите стать быстрее, выше, сильнее, думаете о переезде, я бы вам в этом году ничего такого не рекомендовала... На крайний случай в январе, феврале, марте или апреле, но точно не во второй половине года!» – говорит Керро и делает небольшую паузу, снова раскладывает карты и не понимает, что происходит. После небольших раздумий ясновидящая сообщает радостную весть. 

Радостные новости! 

«Каким-то невероятным образом мы начнем выделяться в мире, будем более заметными. Я не знаю, какое достижение приведет к этому, но благодаря мужчине. Но сейчас ни он, ни его окружение даже не догадываются об этом, всё случится внезапно. Но о нем может начать говорить вся Эстония, весь мир. Я даже не знаю, неужели мы изобретем свой Nokia, наконец. О нас заговорят. 

Очень интересно. Скажу сразу, в ближайшие полгода какой-то военной угрозы для нашей страны я не вижу, но есть небольшое напряжение в апреле. Карты показывают, что часть обещаний, которые нам даны, будут отменены. В апреле что-то нас сильно удивит, это будет нечто большое. Может опять что-то с ценами на электричество изменится», – продолжает Керро. 

Плохой год для семейных отношений и переезда

«Разводов будет в этом году много. Много семейных ссор, драм, насилие. Даже в тех парах, которые раньше всегда жили мирно. Мышление становится более агрессивным. Но не нужно торопиться, важно всё взвесить и лишний раз обдумать. 

Те, кто раньше боролся с какой-то зависимостью и победил ее, могут вновь вернуться к одной из пагубных привычек. Берегите своих близких, любите их, но доверяйте только себе.

Трава нигде не зеленее, чем здесь. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Если думаете о переезде, но сомневаетесь, лучше этого не делать. Только в случае полной уверенности стоит идти на этот шаг. 

Живи по своим правилам, не оправдывайся ни перед кем. Будь прямолинейным. Если что-то нужно – попроси, не нужно – не делай». 

Мир в Украине? 

«Какая-то договоренность будет здесь достигнута. Несмотря на то, что во главе Украины и России стоят мужчины, карты показывают, что соглашение будет достигнуто благодаря женщине. 

Кто-то кому-то даст совет и к нему прислушаются. По каким-то вопросам будут достигнуты договоренности, но окончания войны я не вижу». 

Еще ведьма считает, что родители российских детей озаботятся их судьбой и начнут бить тревогу, переживать за будущее. 

Цены в Эстонии 

«Нет, это еще не верхушка Айсберга. Если вы считаете, что сейчас всё дорого, то в следующем году будете смеяться над этим. Вижу, что цены будут расти. И этот рост постоянно будут оправдывать небылицами. Но я советую осознанно взять расходы под контроль. Покупать только то, что действительно нужно. Сама следую этому правилу. Хорошее время для того, чтобы ничего не покупать. 

Люди начинают дома готовить, реже ходить в ресторан, проводить игры сами, снова становятся популярными настольные игры. Это же хорошо, неправда ли?»

Более подробно обо всем можно узнать в видеоролике Мэрилин Керро, опубликованном вверху новости. 

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