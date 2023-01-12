Стала известна причина смерти супермодели 1990-х Татьяны Патитц, чья мать была эстонкой

У легендарной модели с эстонскими корнями, чье лицо украсило более 200 обложек глянца, остался сын Джона Джонсон. Звезда была замужем за отцом Джоны Джейсоном Джонсоном с 2003 по 2009 год. Также известно, что в разные периоды жизни она встречалась с певцом Силом и актером Пирсом Броснаном. Вместе с другими супермоделями 1990-х Татьяна появилась в клипе Джорджа Майкла. А еще она снялась в роликах Korn на песню Make Me Bad и Duran Duran – Skin Trade, попробовала себя в кино, сыграв роль жертвы убийства в фильме Шона Коннери «Восходящее солнце» 1993 года.

Татьяна Патитц. Фото: IMAGO/United Archives/Publicity Still

Она также работала в течение 30 лет с известным фотографом Питером Линдбергом.

В своей книге «10 женщин» Линдберг писал: «Я восхищаюсь Татьяной, потому что она всегда остается собой. Она очень мягкая, но в то же время очень сильная и знает, как постоять за то, что думает, и быть с ней всегда очень полезно. Невозможно не восхищаться ею и с годами не влюбиться в нее хоть чуточку».

Модель предпочла жить в Калифорнии, чтобы оставаться ближе к природе и своим любимым животным, что резко контрастировало с ее коллегами-моделями, которые выбрали светскую жизнь в Нью-Йорке и Лондоне.

Патитц увлекалась верховой ездой, научилась сидеть в седле в семь лет. Татьяна говорила: «Я катаюсь верхом с тех пор, как была маленьким ребенком. Для меня это означает свободу, связанность и самоотверженность. Лошади трансформируют стресс и беспокойство для меня. Они искренние и духовные. Они делают меня счастливой и расслабленной, особенно если я чувствую давление или напряжение».

Татьяна Патитц. Фото: teutopress GmbH