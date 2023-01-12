После заражения менингитом умер Джефф Бек, один из величайших гитаристов мира

«После неожиданного заражения бактериальным менингитом он вчера (10 января) мирно ушел из жизни. Его семья просит приватности, пока они переживают эту огромную потерю», – сказано в заявлении семьи, распространенном вечером 11 января.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

Музыкант родился в 1944 году. В 10 лет начал петь в церковном хоре. Джефф Бек получил известность в 60-е годы прошлого века как один из членов британской группы Yardbirds. В составе Yardbirds Бек заменил гитариста Эрика Клэптона.

Позже Бек создал собственную группу Jeff Beck Group вместе с британским музыкантом Родом Стюартом.