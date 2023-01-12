«Травмировать людей не весело!» Человеку, создавшему аккаунт от имени полиции, грозит суровое наказание

3 января офицер полиции Маарья Пунак призвала пользователей Twitter сообщать о фейковой учетной записи, созданной от имени полиции.

«Человек, который использует символы и имя PPA, может и сам закрыть свою учетную запись, поскольку он нарушает закон. Есть разница между шуткой и банальной глупостью... У нас есть утвержденные учреждением логотипы, и использование их без разрешения – наказуемое действие», – пояснила Пунак. «Кроме того, я очень надеюсь, что никто из жертв преступлений не будет поспешно выбирать не тот аккаунт и отправлять туда информацию, которой не хочет делиться с посторонними. Травмировать людей не весело».

Под публикацией в Twitter один пользователь написал, что наблюдал за еще одним фейковым аккаунтом, но он был закрыт 11 января.

Фейковый аккаунт, созданный в Twitter. Фото: Kuvatõmmis Twitterist

«Похоже, это аккаунт создал какой-нибудь 13-летним тролль, у которого возникли небольшие проблемы из-за того, что полиция по делам несовершеннолетних поговорила с его родителями о курении в кустах возле школы. Это просто первая мысль, которая пришла мне в голову...» – шутливо рассуждает один.