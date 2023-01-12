«Если Twitter откажется удалить учетную запись, будем искать дальше…» – говорит Маарья Пунак о фейковой учетной записи, созданной в Twitter от имени полиции (PPA), пишет Elu24.
«Травмировать людей не весело!» Человеку, создавшему аккаунт от имени полиции, грозит суровое наказание
3 января офицер полиции Маарья Пунак призвала пользователей Twitter сообщать о фейковой учетной записи, созданной от имени полиции.
«Человек, который использует символы и имя PPA, может и сам закрыть свою учетную запись, поскольку он нарушает закон. Есть разница между шуткой и банальной глупостью... У нас есть утвержденные учреждением логотипы, и использование их без разрешения – наказуемое действие», – пояснила Пунак. «Кроме того, я очень надеюсь, что никто из жертв преступлений не будет поспешно выбирать не тот аккаунт и отправлять туда информацию, которой не хочет делиться с посторонними. Травмировать людей не весело».
Под публикацией в Twitter один пользователь написал, что наблюдал за еще одним фейковым аккаунтом, но он был закрыт 11 января.
«Похоже, это аккаунт создал какой-нибудь 13-летним тролль, у которого возникли небольшие проблемы из-за того, что полиция по делам несовершеннолетних поговорила с его родителями о курении в кустах возле школы. Это просто первая мысль, которая пришла мне в голову...» – шутливо рассуждает один.
Маарья Пунак, специалист по коммуникациям Департамента полиции и погранохраны, заявила, что это далеко не первая такая ситуация. «Время от времени появляются фейковые аккаунты. Они создаются от имени PPA, веб-полицейских, а также, например, от имени генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера», – привела она пример. «Десять лет назад мужчина из Турции, связанный с делом о домогательствах к эстонской женщине, которое я тогда раскрыла, сделал фейковый аккаунт под моим именем».
Говоря о блокировке последней фейковой учетной записи, Пунак сказала, что в настоящее время ожидаются ответы на рапорты. «В Twitter разрешены пародийные аккаунты, но необходимо следить за тем, чтобы при первом взгляде их не спутали с оригинальным аккаунтом. Кроме того, никто не имеет права использовать символ без разрешения учреждения».
По данным полиции, рассматривается и вариант обращения в суд. «Мы также можем подать в суд на создателя аккаунта, который использует наши изображения и символы в социальных сетях. Создателям учетных записей разумно самим удалить их как можно скорее».
На вопрос, не имеет ли полиция возможности закрыть учетную запись, Пунак ответила: «Если Twitter откажется удалять учетные записи, будем искать дальше… Мы используем обычную отчетность, за исключением случаев, когда учетную запись нужно быстро закрыть, потому что это связано с каким-то правонарушением или представляет опасность. В этих случаях у нас также есть возможность использовать ярлыки для связи с платформами социальных сетей».
Полиция напоминает, что верная информация доступна на сайте politsei.ee, а в случае сомнений вы всегда можете связаться с веб-полицейскими.
«Кроме того, весь прошлый год создавались учетные записи Gmail для Департамента полиции, через которые рассылались вредоносные письма. Адреса постоянно меняются, но схема остается прежней. Полицейские используют адреса электронной почты, оканчивающиеся на politsei.ee, а не варианты gmail.com».