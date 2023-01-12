Что может сделать популярный утренний напиток еще лучше и вкуснее? Эту пряность можно найти на каждой кухне. Добавьте ее в кофе, и он станет еще лучше, пишет Reader's Digest.
НЕОЖИДАННО! ⟩ Ингредиент, который сделает кофе еще вкуснее
Чтобы нормально функционировать с утра и окончательно проснуться, многим необходим кофе. Однако способ, как его пить может рознится. Кто-то готовит его дома, а кто-то просто обращается в ближайшее кафе, чтобы взять стаканчик с собой.
Независимо от того, где и как вы получаете свою дневную дозу кофеина, не нужно мириться с невыразительным или горьким вкусом. Добавление сахара - не всегда решение, особенно, когда вы решили сесть на диету и уменьшить потребление сладкого.
Решение?
Обычная щепотка соли может превратить кисло-горький кофе в выразительное и кремовое утреннее наслаждение.
И это не просто бабушкины сказки. В исследовании говорится, что добавление небольшого количества соли в кофейную гущу может нейтрализовать горечь напитка. В кофемашине также можно добавить соль в отделение для зерен, но совсем чуть-чуть, перебарщивать точно не нужно.
Это, конечно, не единственный способ, как изменить вкус кофе. Не стоит забывать и о, например, какао-порошке, корице, лаванде, экстрактах ванили или кокоса.