85-летний Джек Николсон перестал выходить из дома: друзья актера бьют тревогу

С тех пор Джек Николсон редко выходит в свет: последний раз папарацци застали его в публичном пространстве полтора года назад - на матче баскетбольного клуба «Лейкерс» в Лос-Анджелесе. Без паники, 85-летний актер жив и тихо-мирно проживает в своем роскошном доме на Малхолланд-драйв. Однако близкие друзья обеспокоены его состоянием и пророчат ему смерть в одиночестве.

«Время от времени его навещают дети, но они его единственная связь с миром, - рассказал инсайдер изданию Daily Mail. - Он будто не хочет смотреть правде в глаза. И это очень грустно». Источник добавил, что чаще всего Николсон общается с младшим сыном - 30-летним Рэймондом, которого считает своим протеже. С ним, к слову, актера и видели на публике в последний раз. А нам кажется, что, если бы Николсон хотел общения, он бы его нашел. «Я, наверное, переспал с двумя тысячами женщин всех возрастов и с их матерями тоже», - говорил как-то Николсон. От такого количества социальных связей любой устанет.