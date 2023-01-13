УГАДАЙТЕ, КУДА? ⟩ Жители Эстонии изменились: теперь за помощью они идут не к экстрасенсам

- Мы делимся своими эмоциями. И вся информация ходит вокруг игроков. Если мы играем в группе, то начинает работать общее поле и сидящий рядом с тобой говорит что-то, отвечая на свой вопрос, а ты понимаешь, что именно это тебе нужно. В пространство игры входят совершенно разные люди, они создают новую реальность. Обладая различным опытом, взглядами, ценностями, игроки рассматривают проблемы с непривычной точки зрения, и все это в комплексе дает возможность переосмыслить текущую ситуацию и разработать вариант дальнейших действий.

- Да. Неделю назад я села и хотела разобраться, в чем у меня стоит блок, мешающий двигаться дальше. В процессе игры мне выпала карта с драконами. Понимаю, что это моя внутренняя сила, я вижу и женскую силу, так как у дракона на голове лежит девушка, но мне надо получить ответы, в чем еще, кроме проявления женской сути, мне надо реализоваться? И вдруг, разглядывая карту, понимаю, что дракон - это мой внутренний продюсер. Было бы классно, чтобы за меня кто-то решал профессиональные вопросы и двигал меня дальше. И тут а думаю: а если я свой внутренний продюсер? И что бы мой продюсер сказал бы? Иди и делай. Что страшнее всего сделать? Пойти на радио и телевидение. И через несколько дней появляешься ты.