УГАДАЙТЕ, КУДА? ⟩ Жители Эстонии изменились: теперь за помощью они идут не к экстрасенсам

Елена Виноградова - нумеролог и игропрактик. Она ведет трансформационные игры, которые становятся все более популярными. Почему? Как рассказывают участники, процесс игры помогает посмотреть на себя и свои проблемы не с привычной стороны, а стать сторонним наблюдателем, выйти за шаблоны и увидеть путь, по которому надо идти, чтобы осуществить мечту.
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Мы поговорили с Еленой и узнали, в чем сила трансформационных игр и каким образом игра осуществляет твои желания.
Елена прошла множество обучающих тренингов в Европе и России. «Я искала инструмент, который бы мог помочь моим клиентам. Основная моя деятельность - нумерология. И в конце сеансов я часто советовала, как работать с полученной информацией, а это и был уже первый шаг к организации трансформационных игр», - рассказывает Елена. И сегодня у нее более сотни проведенных игр и много довольных и счастливых игроков.
Трансформационная игра так и называется, по словам Елены, что трансформирует тебя и твою собственную жизнь.
Самая первая трансформационная игра берет свое начало с игр буддистских монахов, в которых они двигались по жизненному пути в виде мандалы от страданий к просветлению. В духовной общине Финдхорн в Северной Шотландии эту игру приспособили к условиям западных жителей, так появилась первая трансформационная настольная игра, задача которой была трансформировать сознание игрока, чтобы приблизить его к намеченной цели.
- Зачем человек приходит на игру?
- Чтобы понять, что мешает ему достичь желаемого, где и какие у него слепые зоны на пути к цели, которые надо убрать. Мы вроде все про себя знаем, но взгляд со стороны очень помогает. В процессе игры ты вытаскиваешь метафорические карты и, глядя на них, отвечаешь на мои вопросы. Я слушаю человека и помогаю ему освободиться от своих страхов, расслабиться и получить ответы на вопросы.
Одна игра - одно желание. Есть тематические игры, но в те, которые я веду, можно заходить с любым запросом. Приходят разные люди – студенты, предприниматели и предпринимательницы, молодые мамы.
Бизнесмены чаще всего приходят играть для расширения бизнеса. Например, мужчина привык к достигаторству, привык постоянно предпринимать какие-то действия, а игра показывает, что стратегия, которой он пользуется, не работает, что он слишком устал и ему нужно больше времени уделить своей семье. Или приходит женщина с желанием найти мужчину своей мечты, для которой неприемлемо зайти в Tinder. А игра показывает, что она мало общается с подругами, и следующие ходы показывают, как выйти за рамки привычного образа жизни и встретить принца на белом коне.
Игровой подход позволяет выявить привычные стратегии поведения и проверить их эффективность, распознать скрытые мотивы действий и часто повторяющиеся ситуации.
- Трансформационная игра - какая-то волшебная палочка?
- Нет. В конце игры человек получает маршрут и четкий план действий. Игровой процесс дает одновременно стратегию и помогает вычистить себя, освободить от старых шаблонов. И важно следовать этому маршруту. Сам процесс игры уже запускает изменения, и я предупреждаю: если у вас что-то пошло не так, вернитесь к игре и загляните в свой маршрут. Игровой процесс – проекция жизни какого-то определенного промежутка времени, когда человек не знает, что ему делать.
Мы никогда не ставим четкий временной запрос, чтобы желание сбылось через неделю. Хочу выйти замуж через месяц – не получится. Надо маршрутом пользоваться, а не насиловать выбранную цель, а потом и Вселенную вопросами "где результат, я же поиграл"?
В трансформационных играх нет проигравших, каждый получает ответ на вопрос. Когда мы приступаем к игре, то пространство начинает с тобой разговаривать, и ты можешь вытянуть карту своего точного состояния.
- Почему так происходит?
- Мы делимся своими эмоциями. И вся информация ходит вокруг игроков. Если мы играем в группе, то начинает работать общее поле и сидящий рядом с тобой говорит что-то, отвечая на свой вопрос, а ты понимаешь, что именно это тебе нужно. В пространство игры входят совершенно разные люди, они создают новую реальность. Обладая различным опытом, взглядами, ценностями, игроки рассматривают проблемы с непривычной точки зрения, и все это в комплексе дает возможность переосмыслить текущую ситуацию и разработать вариант дальнейших действий.
- Ты сама тоже играешь?
- Да. Неделю назад я села и хотела разобраться, в чем у меня стоит блок, мешающий двигаться дальше. В процессе игры мне выпала карта с драконами. Понимаю, что это моя внутренняя сила, я вижу и женскую силу, так как у дракона на голове лежит девушка, но мне надо получить ответы, в чем еще, кроме проявления женской сути, мне надо реализоваться? И вдруг, разглядывая карту, понимаю, что дракон - это мой внутренний продюсер. Было бы классно, чтобы за меня кто-то решал профессиональные вопросы и двигал меня дальше. И тут а думаю: а если я свой внутренний продюсер? И что бы мой продюсер сказал бы? Иди и делай. Что страшнее всего сделать? Пойти на радио и телевидение. И через несколько дней появляешься ты.
И первая мысль: а так бывает? Я ведь просто играла. Но после игры запускаются процессы, которые надо видеть. Своим игрокам я говорю: берите блокнотик и хотя бы три дня после игры вечерами садитесь и пишите, что произошло в этот день, что вам предложили. Потратьте пять минут на фиксацию, и вы начнете видеть возможности.
- Ты говоришь, что женщине в поисках мужчины, надо изменить свой привычный маршрут работа-дом и выйти с подругами куда-то. Мы с тобой сидим в ресторане, вокруг много мужчин, и никто не обращает на нас внимания. То есть совет не срабатывает?
- Представь, что за игровым столом сидят шесть женщин с одним запросом – отношения и семья. И для одной действительно сработает совет "выйти", другая будет сидеть дома и найдет своего человека. За три часа игры твой маршрут выпишется. Например, кому-то надо заняться любимым делом, тогда и отношения появятся, кто-то слишком акцентирован на отношениях, а у нее провал в работе. Закрой этот сектор, и мужчина появится. Универсального совета нет.
- Можно ли слукавить в игре?
- Нет. Первый бросок кубика показывает, пускает ли тебя игра с таким запросом. Человек говорит мне свое желание, но я понимаю, что оно не до конца сформулировано, может, оно не истинное, написанное из-за страха, поставлен нереальный срок, и игра не примет. Так что есть и момент смелости – надо прийти с настоящим желанием.
- Нужно ли опасаться, что игроки узнают что-то о тебе и растрезвонят по всему городу?
- Исключено. Ты можешь не обозначать вслух свое желание. Я лично его прочитаю и подскажу, что поправить. Во время игры никто не понимает, на какую тему ты играешь. Ты не знаешь, кто с каким запросом пришел.
- Почему сбывается загаданное?
- Игра запускает процессы осознаний, дает возможность изменить себя, много переосмыслить, и тогда начинает меняться окружающая реальность. Когда ты играешь, то заранее принимаешь на себя ответственность, что твоя жизнь начнет меняться. Ты ведь нашел ответы на свои вопросы. Твое признание, что ты готов к изменениям, запускает сами изменения. Ты можешь прийти за одним, а уйти совсем с другим. Не я исполняю желания.