Kalush Orchestra презентовали клип на песню «Щедрий вечер». В нем снялся легендарный Арнольд Шварценеггер, который сказал пламенную речь для украинцев, пишет glavred.info.
Kalush Orchestra удивили фанатов новым клипом со Шварценеггером
Kalush Orchestra удивили фанатов новым клипом со Шварценеггером
Победители песенного конкурса «Евровидения-2022» фольк-рэп-группа Kalush Orchestra презентовала клип на новый трек «Щедрий вечір». Видео появилось на официальном YouTube-канале коллектива.
По словам фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка, композиция была выпущена еще в минувшем году, но ролик окончательно смонтировали только сейчас. И специально для украинцев музыканты записали послание легендарного американского актера и продюсера Арнольда Шварценеггера.
Съемки клипа проходили на улицах Лос-Анджелеса во время благотворительного турне Kalush Orchestra в США.
Ключевые слова