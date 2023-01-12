Болезненная худоба, бледность и скромная одежда: Мэрилин Керро теперь не узнать

На новогодних праздниках Мэрилин Керро опубликовала большой пост об уроках вождения. Экстрасенс рассказала, что несколько лет не могла освоить этот навык из-за ряда обстоятельств. Сначала много времени отнимали съемки в мистическом шоу, затем случилась беременность…

Получить права 34-летняя Мэрилин смогла лишь недавно. Звезда похвасталась об этом фанатам, сопроводив публикацию снимком, на котором она запечатлена вместе с детьми.

«Картинка из весны, когда я еще была пешеходом и носила собачий корм в коляске. Я смеялась, как островная женщина, которая может вырастить семерых детей и мужа вдобавок. Ладно, я больше не возьму мужчину на свои плечи, семерых детей тоже не планирую, но, думаю, вы поняли», — заключила она.