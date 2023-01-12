Звезда «Битвы экстрасенсов» уже несколько лет живет в родной Эстонии и не появляется в эфире российских телеканалов. Ведьма редко выходит на связь с поклонниками, а недавно опубликовала снимок, на котором она едва похожа на себя, пишет «Стархит».
Болезненная худоба, бледность и скромная одежда: Мэрилин Керро теперь не узнать
На новогодних праздниках Мэрилин Керро опубликовала большой пост об уроках вождения. Экстрасенс рассказала, что несколько лет не могла освоить этот навык из-за ряда обстоятельств. Сначала много времени отнимали съемки в мистическом шоу, затем случилась беременность…
Получить права 34-летняя Мэрилин смогла лишь недавно. Звезда похвасталась об этом фанатам, сопроводив публикацию снимком, на котором она запечатлена вместе с детьми.
«Картинка из весны, когда я еще была пешеходом и носила собачий корм в коляске. Я смеялась, как островная женщина, которая может вырастить семерых детей и мужа вдобавок. Ладно, я больше не возьму мужчину на свои плечи, семерых детей тоже не планирую, но, думаю, вы поняли», — заключила она.
Поклонники обратили внимание на внешность Мэрилин. Ведьма заметно осунулась и перестала быть похожей на себя. Некоторых также смутили слова Керро о супруге. «Мэри разошлась с мужем?» — удивились пользователи.