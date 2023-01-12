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Болезненная худоба, бледность и скромная одежда: Мэрилин Керро теперь не узнать

Limon.ee
Болезненная худоба, бледность и скромная одежда: Мэрилин Керро теперь не узнать
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Фото: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Звезда «Битвы экстрасенсов» уже несколько лет живет в родной Эстонии и не появляется в эфире российских телеканалов. Ведьма редко выходит на связь с поклонниками, а недавно опубликовала снимок, на котором она едва похожа на себя, пишет «Стархит».

На новогодних праздниках Мэрилин Керро опубликовала большой пост об уроках вождения. Экстрасенс рассказала, что несколько лет не могла освоить этот навык из-за ряда обстоятельств. Сначала много времени отнимали съемки в мистическом шоу, затем случилась беременность…

Получить права 34-летняя Мэрилин смогла лишь недавно. Звезда похвасталась об этом фанатам, сопроводив публикацию снимком, на котором она запечатлена вместе с детьми.

«Картинка из весны, когда я еще была пешеходом и носила собачий корм в коляске. Я смеялась, как островная женщина, которая может вырастить семерых детей и мужа вдобавок. Ладно, я больше не возьму мужчину на свои плечи, семерых детей тоже не планирую, но, думаю, вы поняли», — заключила она.

Поклонники обратили внимание на внешность Мэрилин. Ведьма заметно осунулась и перестала быть похожей на себя. Некоторых также смутили слова Керро о супруге. «Мэри разошлась с мужем?» — удивились пользователи.

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