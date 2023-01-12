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Почку отдать или костный мозг: принц Гарри шокировал признанием, что его родили «на органы» для брата Уильяма

Limon.ee
Почку отдать или костный мозг: принц Гарри шокировал признанием, что его родили «на органы» для брата Уильяма
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Книга принца Гарри "Запасной"
Книга принца Гарри "Запасной" Фото: FRANCOIS GREUEZ/SIPA

В Сети критикуют книгу младшего наследника британского престола, пишет Topnews.

В Великобритании продолжает раскручиваться скандал из-за старта продаж автобиографии принца Гарри «Запасной». Принц уже вызвал протесты в Афганистане своими рассказами о 25 убитых на войне.

Также многих зацепила история Гарри, что его родили «чтобы пустить на органы для Уильяма». По словам Гарри, об этом ему рассказывали все родственники с самого рождения. «Я появился на свет на случай, если что-то случится с Вилли», – пишет Гарри.

В британской семье Гарри все якобы называли его и Уильяма «наследником и запасным». Принц рос с мыслью, что предоставит «запасную часть» для Уильяма – почку, кровь или костный мозг. «Он был наследником, а я «запаской», тенью, планом Б. Меня родили на всякий пожарный. Почку там отдать или костный мозг, кровь перелить», – добавил он.

В Сети раскритиковали рассказ Гарри, отметив, что у принца «заканчиваются инфоповоды».

Многие напомнили, что принцесса Диана была адекватной и не позволила бы рожаться сыну для «частей». «Да и в этом случае рыжего Принца берегли бы, как многомиллионные королевские тиары, а не отправляли на войну и не позволяли безумно тусить, употребляя алкоголь и запрещенные вещества. Дальше, наверное, пойдут рассказы, что и у Меган во дворце хотели ночью почку вырезать», – шутят в Telegram-канале «Только никому…».

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