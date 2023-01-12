Почку отдать или костный мозг: принц Гарри шокировал признанием, что его родили «на органы» для брата Уильяма
Также многих зацепила история Гарри, что его родили «чтобы пустить на органы для Уильяма». По словам Гарри, об этом ему рассказывали все родственники с самого рождения. «Я появился на свет на случай, если что-то случится с Вилли», – пишет Гарри.
В британской семье Гарри все якобы называли его и Уильяма «наследником и запасным». Принц рос с мыслью, что предоставит «запасную часть» для Уильяма – почку, кровь или костный мозг. «Он был наследником, а я «запаской», тенью, планом Б. Меня родили на всякий пожарный. Почку там отдать или костный мозг, кровь перелить», – добавил он.
В Сети раскритиковали рассказ Гарри, отметив, что у принца «заканчиваются инфоповоды».
Многие напомнили, что принцесса Диана была адекватной и не позволила бы рожаться сыну для «частей». «Да и в этом случае рыжего Принца берегли бы, как многомиллионные королевские тиары, а не отправляли на войну и не позволяли безумно тусить, употребляя алкоголь и запрещенные вещества. Дальше, наверное, пойдут рассказы, что и у Меган во дворце хотели ночью почку вырезать», – шутят в Telegram-канале «Только никому…».