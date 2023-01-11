61-летняя американская актриса Дженнифер Кулидж (Jennifer Coolidge) допустила забавную оговорку во время церемонии вручения премии «Золотой глобус», сообщает RUS TVNET со ссылкой на Page Six.
Звезда «Американского пирога» Дженнифер Кулидж забавно оговорилась во время вручения премии "Золотой глобус"
Звезда «Американского пирога» победила в номинации «Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале» и получила награду за второй сезон шоу «Белый лотос».
Именно Дженнифер Кулидж должна была вручить награду в номинации «Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале».
«Итак, "Оскар" достается… О, нет-нет, подождите, "Золотой глобус"», – исправив себя, с улыбкой произнесла актриса.
Награду получила звезда «Начальной школы "Эбботт"» Тайлер Джеймс Уильямс.
Видеофрагмент быстро распространился по Сети и вызвал улыбку у пользователей интернета. Часть из них уверены, что Кулидж намеренно оговорилась, а другие считают, что это было волнение.
Актриса и ранее произнесла забавный монолог, когда рассказывала, как она нервничала, когда ей предложили роль ведущей на церемонии награждения.
«О, боже мой, это такая честь, спасибо вам, большое вам спасибо. Да, я бы с удовольствием", и я повесила трубку», – вспоминала она. Дженнифер призналась, что после она разнервничалась и перезвонила. Она подчеркнула, что боится оступиться на церемонии и упасть на скользком полу. На что ей предложили надеть «кроксы».
«Ты что, смеешься? С моим-то платьем от Dolce & Gabbana? Все эти сумасшедшие итальянцы сошли бы с ума», – отшутилась знаменитость.
Дженнифер Кулидж была откровенной со зрителями и добавила, что ей сложно успевать читать текст с телесуфлера или правильно произносить имена и фамилии.
Видео: Речь Дженнифер Кулидж