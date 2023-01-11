Звезда «Американского пирога» Дженнифер Кулидж забавно оговорилась во время вручения премии "Золотой глобус"

Звезда «Американского пирога» победила в номинации «Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале» и получила награду за второй сезон шоу «Белый лотос».

Именно Дженнифер Кулидж должна была вручить награду в номинации «Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале».

«Итак, "Оскар" достается… О, нет-нет, подождите, "Золотой глобус"», – исправив себя, с улыбкой произнесла актриса.

Награду получила звезда «Начальной школы "Эбботт"» Тайлер Джеймс Уильямс.

Дженнифер Кулидж Фото: REUTERS/Mario Anzuoni/Scanpix

Видеофрагмент быстро распространился по Сети и вызвал улыбку у пользователей интернета. Часть из них уверены, что Кулидж намеренно оговорилась, а другие считают, что это было волнение.

Актриса и ранее произнесла забавный монолог, когда рассказывала, как она нервничала, когда ей предложили роль ведущей на церемонии награждения.

«О, боже мой, это такая честь, спасибо вам, большое вам спасибо. Да, я бы с удовольствием", и я повесила трубку», – вспоминала она. Дженнифер призналась, что после она разнервничалась и перезвонила. Она подчеркнула, что боится оступиться на церемонии и упасть на скользком полу. На что ей предложили надеть «кроксы».

«Ты что, смеешься? С моим-то платьем от Dolce & Gabbana? Все эти сумасшедшие итальянцы сошли бы с ума», – отшутилась знаменитость.

Дженнифер Кулидж была откровенной со зрителями и добавила, что ей сложно успевать читать текст с телесуфлера или правильно произносить имена и фамилии.