НА СВИДАНИИ СО ЗНАМЕНИТОСТЬЮ ⟩ Андрей Зевакин откровенно о детстве без отца: я особо ничего не знаю и мне это не очень интересно

Пора идти на свидание! Elu24 начинает новую увлекательную серию видеоподкастов «На свидании со знаменитостью». Каждую неделю авторы приглашают на свидание публичного человека, который откровенно делится всем, о чем обычно говорят на первом свидании.

Андрей Зевакин – гость первого выпуска подкаста Elu24 «На свидании со знаменитостью». Фото: Taavi Sepp

Первый гость подкаста «На свидании со знаменитостью» – Андрей Зевакин, ведущий и Youtube-блогер! Во вступительной части видео-подкаста он рассказывает о том, почему он не общается с отцом, какие качества ценит в женщине и почему больше публично не рассказывает о своих отношениях.

«Мы мужчины, мы не плачем, у нас все хорошо, мы подавляем… А на самом деле, со многими людьми случается дерьмо. Включая меня», – говорит Аднрей.

Мы отвезли Андрея в спортивный ресторан O'Learys в торговом центре Кристийне, чтобы посидеть и устроить настоящее свидание. Но что это значит?

На первом свидании люди всегда говорят о себе, своей семье, убеждениях и ценностях. Таким образом, выяснилось, насколько Андрей связан со своими русскими корнями и как повлияло на его жизнь и отношения взросление без отца.

Андрей признался, что если точно знает, что человек говорит по-русски, он тут же начинает с ним общаться на русском языке, чтобы практиковаться, потому что язык очень быстро забывается.

Он рассказал, что у него есть родственники как в России, так и в Украине и когда началась война, в дом, где были его родственники, попала бомба, но, к счастью, они серьезно не пострадали.

«Очень больно думать, что такие вещи происходят», – признался Андрей.

Поскольку более смелые и открытые свидания предполагают еще и секс, мы также заглядываем в спальню Андрея и поднимаем тему его возлюбленной, скрывающейся от публики.