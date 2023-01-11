«Определенно было как минимум 150 звонков», - говорит Олег Гросс, крупный бизнесмен из Вирумаа, который 11 января отмечает свой 71-й день рождения, и телефон которого сегодня такой же красный, как и год назад, когда он отмечал свой большой юбилей.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ⟩ Крупный бизнесмен Олег Гросс принимает поздравления: в 71 он чувствует себя бодрым и нужным
Крупный бизнесмен Олег Гросс принимает поздравления: в 71 он чувствует себя бодрым и нужным
Отвечая на звонок журналиста Elu24, Олег Гросс, крупный бизнесмен, отмечающий свой 71-й день рождения, сказал, что проснулся сегодня в половине четвертого. К тому времени, когда часы пробьют час обеда, он примет не менее 150 звонков, и около половины из 400 сотрудников OG Elektra поздравят его лично.