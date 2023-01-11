С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ⟩ Крупный бизнесмен Олег Гросс принимает поздравления: в 71 он чувствует себя бодрым и нужным

Отвечая на звонок журналиста Elu24 , Олег Гросс, крупный бизнесмен, отмечающий свой 71-й день рождения, сказал, что проснулся сегодня в половине четвертого. К тому времени, когда часы пробьют час обеда, он примет не менее 150 звонков, и около половины из 400 сотрудников OG Elektra поздравят его лично.

Его также успели поздравить различные политики, а около четырех часов дня он принимает у себя дома только самых близких гостей. «Я живу здесь всю жизнь, и у меня действительно много знакомых и друзей», - говорит известный предприниматель из Вирумаа, отмечая, что его телефон такой же красный, как и в прошлом году, когда он отмечал свой юбилей.