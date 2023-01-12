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ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Это не сериал, это Таллинн: мать выбросила четырехмесячную дочь в мусорный контейнер

Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
Это не сериал, это Таллинн: мать выбросила четырехмесячную дочь в мусорный контейнер
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Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Елена Кулеба детство вспоминает неохотно. Совсем крохой девочку нашли на помойке, а потом началась жизнь, которой не пожелаешь и врагу: детский дом, знакомство с матерью-алкоголичкой, воровство, наркотики… Казалось бы, эта история не предполагает хорошего конца, но Елена смогла возродиться буквально из пепла. Сейчас она живет в Таллинне, помогает другим и строит смелые планы на будущее.

«Когда я пустила по вене кокаин, поняла, что переборщила», – вспоминает Елена Кулеба о том, как была на волосок от смерти. В полубреду она молила бога, чтобы пощадил. Потом все как в бреду, но чудом выжила. Так уже после тридцати лет Елена окончательно завязала с наркотиками и вернулась домой – в Эстонию. Смотрите видео!

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