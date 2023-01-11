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Глава разведки Украины: Путин очень быстро умрет, надеюсь, скоро

Хевели Туйск
Глава разведки Украины: Путин очень быстро умрет, надеюсь, скоро
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Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов. Фото: Reuters/ScanPix

Глава разведки Украины считает, что Владимир Путин очень болен и скоро умрет. Эксперт по России Райво Варе заявил в программе Ringvaade, что эта война не закончится до смерти Путина. «На его место придет какое-то объединение, где обязательно будут представлены силовые структуры», – предположил Варе, пишет Elu24.

Начальник Разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил ABC News, что они более чем уверены в том, что президент России Владимир Путин очень болен и долго не продержится. «Он очень давно болен, я уверен, что у него рак. Я думаю, что Путин очень быстро умрет, надеюсь, скоро», – сказал Буданов в начале января.

Украинцы надеятся на то, что война закончится до того, как Путин отправится в мир иной, иначе скоро не только Украина, но и другие соседние с Россией страны будут воевать. «Мы считаем, что у него рак. Мы в этом уверены, у нас есть свои контакты», – уверенно сказал Буданов.

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