Глава разведки Украины: Путин очень быстро умрет, надеюсь, скоро

Начальник Разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил ABC News , что они более чем уверены в том, что президент России Владимир Путин очень болен и долго не продержится. «Он очень давно болен, я уверен, что у него рак. Я думаю, что Путин очень быстро умрет, надеюсь, скоро», – сказал Буданов в начале января.

Украинцы надеятся на то, что война закончится до того, как Путин отправится в мир иной, иначе скоро не только Украина, но и другие соседние с Россией страны будут воевать. «Мы считаем, что у него рак. Мы в этом уверены, у нас есть свои контакты», – уверенно сказал Буданов.