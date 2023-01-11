Глава разведки Украины считает, что Владимир Путин очень болен и скоро умрет. Эксперт по России Райво Варе заявил в программе Ringvaade, что эта война не закончится до смерти Путина. «На его место придет какое-то объединение, где обязательно будут представлены силовые структуры», – предположил Варе, пишет Elu24.
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Глава разведки Украины: Путин очень быстро умрет, надеюсь, скоро
Глава разведки Украины: Путин очень быстро умрет, надеюсь, скоро
Начальник Разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил ABC News, что они более чем уверены в том, что президент России Владимир Путин очень болен и долго не продержится. «Он очень давно болен, я уверен, что у него рак. Я думаю, что Путин очень быстро умрет, надеюсь, скоро», – сказал Буданов в начале января.