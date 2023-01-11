Раскрыта сумма ежемесячных трат Пугачевой на содержание замка

Сейчас за особняком присматривает большой штат помощников. В него входят два охранника, водитель, экономка и садовник. Солидная сумма затрат складывается из коммунальных платежей и зарплаты сотрудникам.

Эксперт по инвестициям в недвижимость рассказала, что в замке звездной пары есть спа-зона в китайском стиле, в которой расположены бассейн и сауна, две кухни, а также клуб с интерьером для дискотек. На прилегающем к особняку участке есть летний театр для вечеринок и отдельный домик для прислуги.