Ср, 11.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Раскрыта сумма ежемесячных трат Пугачевой на содержание замка

Limon.ee
Раскрыта сумма ежемесячных трат Пугачевой на содержание замка
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Максим Галкин и Алла Пугачева.
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Sergei Karpukhin

Семья певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина ежемесячно тратит на содержание замка в деревне Грязь 8 000 евро. Об этом сообщает издание со ссылкой на источник, близкий к окружению артистов. 

Сейчас за особняком присматривает большой штат помощников. В него входят два охранника, водитель, экономка и садовник. Солидная сумма затрат складывается из коммунальных платежей и зарплаты сотрудникам.

Эксперт по инвестициям в недвижимость рассказала, что в замке звездной пары есть спа-зона в китайском стиле, в которой расположены бассейн и сауна, две кухни, а также клуб с интерьером для дискотек. На прилегающем к особняку участке есть летний театр для вечеринок и отдельный домик для прислуги. 

Ключевые слова
Наверх