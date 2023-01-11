Семья певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина ежемесячно тратит на содержание замка в деревне Грязь 8 000 евро. Об этом сообщает издание со ссылкой на источник, близкий к окружению артистов.
Раскрыта сумма ежемесячных трат Пугачевой на содержание замка
Раскрыта сумма ежемесячных трат Пугачевой на содержание замка
Сейчас за особняком присматривает большой штат помощников. В него входят два охранника, водитель, экономка и садовник. Солидная сумма затрат складывается из коммунальных платежей и зарплаты сотрудникам.
Эксперт по инвестициям в недвижимость рассказала, что в замке звездной пары есть спа-зона в китайском стиле, в которой расположены бассейн и сауна, две кухни, а также клуб с интерьером для дискотек. На прилегающем к особняку участке есть летний театр для вечеринок и отдельный домик для прислуги.