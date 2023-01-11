Провал импортозамещения ⟩ «Не показывайте это японцам!» Смотрите, как теперь россияне готовят роллы

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 11 января поделился роликом, в котором россиянка рассказывает, как приготовить «роллы по-колхозному».

«На России любят японскую кухню», – написал Гордон.

В ролике россиянка рассказала, что использует для начинки икру селедки, шпроты, сельдь в горчице и сельдь в томате. В ролике на заднем плане также присутствует мужчина, готовящий роллы.

«Не показывайте это японцам», «Такое оно – русское импортозамещение», – пишут комментаторы.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний, пишет Gordonua.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов и магазины сегмента масс-маркет.

Решили закрыть свои рестораны в стране сети KFC и McDonald's. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды. Также из РФ уходит производитель чая Lipton.