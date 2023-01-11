ВИДЕО ⟩ Зеленский на церемонии вручения премии «Золотой глобус»: Третьей мировой войны не будет, это не трилогия

Американский актер Шон Пенн представил ставшего политиком комика, Владимира Зеленского, с которым познакомился в Киеве в конце прошлого года. Американский актер подарил украинскому президенту один из своих «Оскаров», который Зеленский вернет ему в случае победы в войне, сообщает cnn.com.