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ВИДЕО ⟩ Зеленский на церемонии вручения премии «Золотой глобус»: Третьей мировой войны не будет, это не трилогия

Инна-Катрин Хейн
Зеленский на церемонии вручения премии «Золотой глобус»: Третьей мировой войны не будет, это не трилогия
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением на вручении американской кино- и телепремии «Золотой глобус», в котором заявил, что третьей мировой войны не будет.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением на вручении американской кино- и телепремии «Золотой глобус», в котором заявил, что третьей мировой войны не будет. Фото: Kuvatõmmis/Youtube

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на гала-вечере американской кино- и телепремии «Золотой глобус» с видеообращением, в котором поблагодарил своих союзников в свободном мире, пишет Elu24.

Американский актер Шон Пенн представил ставшего политиком комика, Владимира Зеленского, с которым познакомился в Киеве в конце прошлого года. Американский актер подарил украинскому президенту один из своих «Оскаров», который Зеленский вернет ему в случае победы в войне, сообщает cnn.com.

Зеленский заявил голливудской публике, что война в Украине еще не окончена, но ситуация меняется и уже ясно, кто победит, и получил бурные аплодисменты.

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