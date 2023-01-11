ВИДЕО ⟩ Зеленский на церемонии вручения премии «Золотой глобус»: Третьей мировой войны не будет, это не трилогия

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на гала-вечере американской кино- и телепремии «Золотой глобус» с видеообращением, в котором поблагодарил своих союзников в свободном мире, пишет Elu24.
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Американский актер Шон Пенн представил ставшего политиком комика, Владимира Зеленского, с которым познакомился в Киеве в конце прошлого года. Американский актер подарил украинскому президенту один из своих «Оскаров», который Зеленский вернет ему в случае победы в войне, сообщает cnn.com.
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