Вечером 10 января в программе Урмаса Вайно UV faktor на ETV говорилось о влиянии российско-украинской войны на дружеские отношения между людьми. На шоу своим мнением поделилась и Анна Леванди, ее семья, проживающая в Москве, имеет на тему войны совершенно иное, чем она сама, мнение, пишет Elu24.
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Анна Леванди рассказала о самом личном: из-за войны я в разладе с матерью и это очень больно
Анна Леванди рассказала о самом личном: из-за войны я в разладе с матерью и это очень больно
Война разрушила многие отношения. Тренер по фигурному катанию Анна Леванди родилась в Москве, где в настоящее время проживают ее родители, братья и другие родственники. В последний раз Анна навещала свою семью в ноябре 2021 года. В то время в Сочи проходил гран-при по фигурному катанию, а поскольку авиарейс был с пересадкой в Москве, Анна навестила семью и провела несколько дней у родителей.
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