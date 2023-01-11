Анна Леванди рассказала о самом личном: из-за войны я в разладе с матерью и это очень больно

Война разрушила многие отношения. Тренер по фигурному катанию Анна Леванди родилась в Москве, где в настоящее время проживают ее родители, братья и другие родственники. В последний раз Анна навещала свою семью в ноябре 2021 года. В то время в Сочи проходил гран-при по фигурному катанию, а поскольку авиарейс был с пересадкой в Москве, Анна навестила семью и провела несколько дней у родителей.