СЛЕДУЮЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ⟩ В тихом омуте: Эстонию накроет лавина юмора

Январь – традиционно тихий и спокойный месяц, когда уже отгремели зимние праздники, а новый год только начинает набирать обороты. Именно в это время хочется получить заряд бодрости и хорошего настроения.

Объединение комиков Tallinn Stand Up (и его партнёрское объединение Riga Stand Up) уже много лет организует открытые микрофоны, концерты и выездные мероприятия в жанре стендап во всех странах Балтии, а также в Великобритании, Финляндии и многих других странах. В активе участников объединения большие концерты в Таллине, Риге, Вильнюсе, Тарту, Нарве, а также выступления на одной сцене со звёздами стендапа – Дмитрием Романовым, Славой Комиссаренко, Денисом Чужим, Идраком Мирзализаде и многими другими. Также, комики являются участниками десятков юмористических проектов, подкастов, Youtube передач, ток-шоу.