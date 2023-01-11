Невероятное зрелище! ⟩ Художник вытаптывает на снегу огромные узоры

Британец Саймон Бек создает на снегу целые полотна. Некоторые работы были заказаны художественными обществами по всему миру, а в 2016 году о таланте Саймона сняли документальный фильм, который показывали на National Geographic.

В основном Бек создает свои масштабные рисунки в Альпах. Чтобы нарисовать один геометрический узор художник проходит на снегоступах более 48 км, и на это уходит около 10 часов. Все свои работы британец детально продумывает, а затем с помощью компаса измеряет шаги, необходимые для рисунка.