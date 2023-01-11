Семь вещей, которые ни в коем случае нельзя смывать в раковину и ванну, иначе убьете сантехнику

Бытовая химия

Очищающие средства с истекшим сроком годности, те, что для мытья полов, окон и других поверхностей в доме, не должны попадать в водопровод. Кто-то может подумать, что совершает благородный правильный поступок, выливая из пластика жидкость перед утилизацией. Вот только трубы не на свалку ведут. В итоге те, кто так делает, отравляют воду, которую потом сами же набирают в чайник из крана на кухне. Из бытовой химии в трубах могут оказываться только предназначенные для них же средства для очистки и от засоров.

Лекарства

И хотя многие лекарства прекрасно растворяются в жидкости, всё равно сливать их в ванну или раковину не стоит. Люди, которые привыкли так делать, попросту забывают, что вода циркулирует по кругу. И против загрязнения на химическом уровне справятся далеко не все очистительные станции. Смывая по трубам просроченные лекарства, вы отравляете и себя, и окружающих.

Использованное масло и жир

Ещё на уроках химии в школе рассказывали, что жир совершенно не растворяется в воде. Что хуже – при контакте с ней застывает и превращается в плотный налёт, постепенно сужая размер трубы и создавая сначала затор, а потом и поломку. Как правильно утилизировать остатки масла и жира? Разбавлять моющим средством и водой, переливая после в пакет и выкидывая в урну. Согласны, немного замороченный способ. Поэтому для сохранности сантехники стоит хотя бы приобрести бытовую химию, растворяющую жир.

Кипяток