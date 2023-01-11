Как вычислить изменщика: 6 уловок от детективов

Иногда женщины, уверенные, что их супруг — идеальный семьянин, узнают о неверности избранника после десятков лет совместной жизни. Они чувствуют себя обманутыми, преданными, разочарованными. Как избежать этого и вовремя заподозрить, что любимый мужчина вам изменяет? Стоит воспользоваться советами профессиональных детективов.

Проверить прямо

Попробуйте при первых же сомнениях напугать мужа, поймать его в момент полной неожиданности: спросите, чей это волос на его рукаве или почему он неожиданно так здорово выглядит, уж не завел ли любовницу? Вряд ли даже изменщик ответит честно, но по его реакции вы сможете сделать первые выводы.

Перемены эмоций

Мужчина, который разрывается между двумя женщинами, катается на эмоциональных качелях: он то пылает к жене страстью, стараясь искупить вину, то становится невероятно холодным, ведь его мысли далеко от семьи, а супруга кажется той, кто не дает быть счастливым рядом с любовницей.

Новые привычки

Может, ваш избранник увлекся рыбалкой или лыжами, начал интересоваться кино или винтажными пластинками. В зрелом возрасте люди редко меняют привычки и получают новые хобби. Если такое произошло, возможно, в этом замешана женщина, впечатление на которую он так хочет произвести.

Смайлики

Да-да, эта мелочь может выдать изменщика с головой. Попросите написать сообщение с его телефона подруге, маме и посмотрите на часто используемые смайлы. Вспомните, эти сердечки-цветочки-поцелуйчики он часто отправляет вам? Если нет, пора задуматься, кто же получает жесты виртуальной нежности от вашего избранника.

Обвинения

Да, именно изменщики чаще других упрекают вторую половину в неверности и обмане. Если супруг неожиданно начал подозревать вас, скорее всего, он просто пытается оправдать себя. Не старайтесь убедить возлюбленного в верности лучше задайте прямой вопрос, не мерит ли он по себе окружающих.

Неожиданная критика