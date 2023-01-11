Эти пять имен носят женщины, за которыми мужчины всегда бегают толпами

Имя Анастасия

Пожалуй, именно Насти всегда выделяются на фоне остальных женщин. Яркой личностью, эмоциональностью и харизмой носительницы этого имени притягивают к себе всеобщее внимание. Независимостью от чужого мнения Анастасия восхищает и завораживает. Как возлюбленная – она ласковая и отзывчивая, игривая, любит экспериментировать и часто становится хорошей хозяйкой. Но даже если вдруг Настенька-жена окажется не слишком удачной хранительницей очага, никто её осуждать не станет. Мужчины каким-то волшебным образом готовы любить и прощать обладательнице имени все огрехи.

Женское имя Дарья

Не только популярное девичье имя, но и магнит для мужского внимания. Большинство обладательниц имени Даша — те ещё кокетки. Им нравится флиртовать и заводить новые знакомства, потому и поклонников у таких дам всегда много, причём из разных слоёв общества. Энергичные, целеустремлённые и столь любопытные девушки с этим именем очаровывают всех мужчин, с кем знакомятся. Доверчивость Дарьи, правда, иногда играет с ней злую шутку. Но именно эта черта и делает её образ столь привлекательным. Мужчины хотят уберечь и защитить возлюбленную с этим именем.

Мария