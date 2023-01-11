За этих прекрасных дам мужчины готовы сражаться, задаривать подарками и вниманием. Именно девушки со следующими именами всегда пользуются популярностью у противоположного пола. Что же это за имена?
Эти пять имен носят женщины, за которыми мужчины всегда бегают толпами
Имя Анастасия
Пожалуй, именно Насти всегда выделяются на фоне остальных женщин. Яркой личностью, эмоциональностью и харизмой носительницы этого имени притягивают к себе всеобщее внимание. Независимостью от чужого мнения Анастасия восхищает и завораживает. Как возлюбленная – она ласковая и отзывчивая, игривая, любит экспериментировать и часто становится хорошей хозяйкой. Но даже если вдруг Настенька-жена окажется не слишком удачной хранительницей очага, никто её осуждать не станет. Мужчины каким-то волшебным образом готовы любить и прощать обладательнице имени все огрехи.
Женское имя Дарья
Не только популярное девичье имя, но и магнит для мужского внимания. Большинство обладательниц имени Даша — те ещё кокетки. Им нравится флиртовать и заводить новые знакомства, потому и поклонников у таких дам всегда много, причём из разных слоёв общества. Энергичные, целеустремлённые и столь любопытные девушки с этим именем очаровывают всех мужчин, с кем знакомятся. Доверчивость Дарьи, правда, иногда играет с ней злую шутку. Но именно эта черта и делает её образ столь привлекательным. Мужчины хотят уберечь и защитить возлюбленную с этим именем.
Мария
Один из вариантов перевода имени Мария – «желанная». И именно это слово полностью описывает женщину, кого так назвали. За Машей парни с самого детства ходят толпами, не имея возможности пройти мимо, проигнорировать девушку. Она манит противоположный пол лёгкой застенчивостью и тактичностью, умением правильно подбирать слова и находить подход практически к каждому человеку, которого встречает на пути. Носительница имени Мария с большой вероятностью окажется нежной и заботливой женой и такой же матерью.
Полина
«Солнечная» Полина тоже в списке тех самых красавиц, ради которых парни готовы совершать подвиги, лишь бы увидеть их улыбки. Что же такого особенного в Полине? Мужчинам нравится невероятная коммуникабельность и общительность женщины. То, как легко она заводит знакомства и входит в доверие к людям, никому при этом не отказывая во внимании. А ещё, вне зависимости от внешних данных, Поля умеет без труда очаровывать кавалеров, сводя с ума, ведь такой кокеткой хочет обладать буквально каждый.
Алиса
Какую характеристику носительнице этого имени можно дать, если посмотреть на даму глазами мужчин? Алиса – девушка уникальная по всем параметрам. Она умная, общительная, дружелюбная, наделённая тонким вкусом и умеющая с лёгкостью учиться новому. С такой барышней хочется узнавать мир, путешествовать и получать яркие впечатления. Ещё одна особенность, почему парни часто бегают за Алисами, – природная красота, которая в сочетании с чудесным характером превращает этих дам в мечту большинства кавалеров, пишет Life.