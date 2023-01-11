Ретроградный Меркурий перепрыгнул с декабря на январь: почему стоит стать экономным и повременить со свиданиями?

Одним из ключевых понятий в астрологии является ретроградность планеты. Под этим термином понимается период, когда небесное тело движется по обратной траектории. Фактически подобного явления не происходит, но если наблюдать за планетой, кажется, что она пятится назад. Данная особенность называется ретроградным движением.

В декабре 2022 года земляне встретили уникальное явление — последний ретроградный Меркурий, который вступил с нами в Новый год. Это космическое и астрологическое событие стало переломным: в каких-то сферах оно сулит удачу, а в каких-то — неизмеримые потери.

Чего нельзя делать в период до 18 января?

Личные отношения

В период ретроградного Меркурия отложите романтические встречи. Холодный и расчетливый Козерог сделает поведение многих из нас слишком скупым на эмоции. В указанный период мы будем склонны к более жестким поступкам и категоричным высказываниям. Чтобы не испортить личные отношения и не обидеть возлюбленных, повремените с любовными свиданиями.

Споры и конфликты

Избегайте споров и любых провокаций. С одной стороны, ретроградный Меркурий делает нас более чувствительными и уязвимыми, но с другой Козерог, который зачастую не ведает жалости, может толкать людей на опасные поступки. Помните, в ретроградный Меркурий нельзя разжигать конфликты. Напротив, постарайтесь быть более милосердными и понимающими по отношению к окружающим.

Путешествия и командировки