Читатель спрашивает ⟩ Правда ли Coop продает пшеничную крупу, украденную россиянами в Украине?

После тревожных звоночков в социальной сети читательница Elu24 полезла в свои кухонные шкафы, чтобы проверить, действительно ли купленная ею крупа привезена из России. «На упаковке было написано, что продукт изготовлен в России», – удивляется она.

В сообщении, которое эстонка накануне увидела в социальных сетях, говорилось, что пшеничная крупа могла быть украдена в Украине. «Coop должно быть стыдно за то, что они продают такой продукт», – говорит расстроенная читательница Elu24. Она попросила выяснить журналистов, действительно ли это может быть украинская пшеница, которую Teskatel OÜ поставляет из России.