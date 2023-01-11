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Читатель спрашивает ⟩ Правда ли Coop продает пшеничную крупу, украденную россиянами в Украине?

Комментарий магазина!
Хевели Туйск
Правда ли Coop продает пшеничную крупу, украденную россиянами в Украине?
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Фото: Elu24 kollaaž

Портал Elu24 обратил внимание на сообщения в социальных сетях о том, что в продуктовых магазинах Coop продается пшеничная крупа, страной-производителем которой указана Россия. «В действительности эта крупа могла быть украдена из Украины», – возмущается читатель эстонского портала.

После тревожных звоночков в социальной сети читательница Elu24 полезла в свои кухонные шкафы, чтобы проверить, действительно ли купленная ею крупа привезена из России. «На упаковке было написано, что продукт изготовлен в России», – удивляется она.

В сообщении, которое эстонка накануне увидела в социальных сетях, говорилось, что пшеничная крупа могла быть украдена в Украине. «Coop должно быть стыдно за то, что они продают такой продукт», – говорит расстроенная читательница Elu24. Она попросила выяснить журналистов, действительно ли это может быть украинская пшеница, которую Teskatel OÜ поставляет из России.

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