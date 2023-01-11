Портал Elu24 обратил внимание на сообщения в социальных сетях о том, что в продуктовых магазинах Coop продается пшеничная крупа, страной-производителем которой указана Россия. «В действительности эта крупа могла быть украдена из Украины», – возмущается читатель эстонского портала.
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Читатель спрашивает ⟩ Правда ли Coop продает пшеничную крупу, украденную россиянами в Украине?
Комментарий магазина!
Правда ли Coop продает пшеничную крупу, украденную россиянами в Украине?
После тревожных звоночков в социальной сети читательница Elu24 полезла в свои кухонные шкафы, чтобы проверить, действительно ли купленная ею крупа привезена из России. «На упаковке было написано, что продукт изготовлен в России», – удивляется она.
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