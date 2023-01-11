Ср, 11.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Мадонну заподозрили в торговле африканскими детьми

Limon.ee
Мадонну заподозрили в торговле африканскими детьми
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Мадонна.
Мадонна. Фото: Eduardo Munoz

Благотворительная организация «Всемирная федерация Эфиопии» призвала проверить деятельность фонда певицы Мадонны. Об этом пишет портал The Times Nigeria. 

Отмечается, что Мадонна открыла фонд «Воспитание Малави» в 2006 году. Она помогала жителям развитых стран усыновлять африканских детей.

Активисты организации призвали президента Малави Лазаруса Чакверу проверить деятельность фонда певицы.

По их мнению, следует ограничить доступ Мадонны к африканским детям до тех пор, пока «не будет проведено тщательное расследование торговли детьми, сексуальной эксплуатации, сексуального рабства, угроз принуждения».

В организации пояснили, что приняли решение инициировать расследование из-за скандальной репутации артистки. По их оценке, она якобы пользовалась своим влиянием и славой для «проведения социальных экспериментов над уязвимыми африканскими детьми». 

Ключевые слова
Наверх