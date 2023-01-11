Ср, 11.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Нельзя загадывать желания: 11 января самый Страшный день года

Limon.ee
Нельзя загадывать желания: 11 января самый Страшный день года
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Зима. Птички.
Зима. Птички. Фото: Nataliia Pyzhova/Shutterstock

Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечь, рассказывает Главред.

11 января церковь почитает память Иосифа Обручника, мужа Девы Марии и воспитателя Иисуса Христа. Святой был покровителем семьи и брака. Ему молятся, если хотят встретить свою любовь.

Также памятной датой у православных является День святых невинных младенцев Вифлеемских (он же Страшный день).

В этот день принято было посещали церковь, где в первую очередь молились за своих детей, просили для них доброго здравия и долгих лет жизни.

Категорически запрещено весь день 11 января на своих детей кричать, ругаться с ними и обижать их. Перед сном малышам рассказывали добрые сказки, чтобы таковыми были и их сновидения.

В Страшный день нужно проявлять свои лучшие качества, нести в мир добро и позитив, помогать, проявлять милосердие, побольше улыбаться, быть искренними.

Девушки гадали и старались узнать свое будущее.

Что нельзя делать 11 января

  • Нельзя 11 января после захода Солнца выходить из дома. Считалось, что в семью придет настоящая беда.
  • Нельзя 11 января загадывать желания. Может все случиться наоборот.
  • Нельзя 11 января сквернословить, ругаться и выяснять отношения.
  • Нельзя 11 января стричь волосы. В семье могут возникнуть финансовые проблемы.
  • Нельзя 11 января начинать новые дела. Могут принести несчастье.

Приметы на 11 января

  • Если ветер дует с севера, то следует ждать морозов.
  • Если 11 января светит ясное солнце, то ждать теплой весны.
  • Если в этот день на улице сильная метель, то в июле будет много осадков.
Ключевые слова
Наверх