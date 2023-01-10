Житель Пярну критикует работников скорой, но у больницы другая версия: медики сделали больше, чем требовалось!

Специалист по коммуникации Центра тревоги Гертту Бланк подтвердила, что такой инцидент был зарегистрирован, и скорая помощь выехала на место.

«Предполагаемого пациента на месте происшествия не было, но скорую помощь встретила машина, из которой вышла женщина и указала направление, в котором двигался человек», – прокомментировала инцидент специалист по коммуникациям Пярнуской больницы Маргит Сухоставец.

Представитель больницы также подтвердила, что медик действительно произнес фразу в отношении выпившего человека: «Если он движется, то все в порядке».

«Но он не имел в виду ничего плохого, он просто описал ситуацию», – добавила она.

Однако в разделе комментариев к этому посту люди разделились на два лагеря. Одни были недовольны работой скорой и их якобы язвительными комментариями. Кто-то даже отметил, что если работники скорой сами не могут вылавливать пьяного на улицах города, то должны вызвать полицию. Впрочем, многие согласились, что разбираться с пьяными людьми – это больше обязанность полиции. «Вы, как мужчина, не осмеливаетесь, а женщина должна осмелиться только потому, что она работник скорой помощи?», – писали люди.

Фото: Mailiis Ollino

Бригада скорой помощи позаботилась о том, чтобы мужчина добрался до дома

По словам Сухоставец, бригада проехалась, чтобы проверить ситуацию. Человек, о котором идет речь, встретил их у реки, махая рукой:

«Выяснилось, что это был молодой человек с острова Сааремаа, который хотел добраться до автобусной остановки Лина, так как именно там живет его мать. Бригада скорой помощи осмотрела молодого человека на месте, с ним все было в порядке, кроме того, что он был пьян. И только благодаря заботе неравнодушных жителей городка, которые так за него беспокоились, бригада скорой помощи решила отвезти его туда, куда он хотел. Более того, когда его высадили на нужной остановке, медики также проследили, что он благополучно добрался до нужного дома. Молодой человек отпер дверь подъезда ключом, после чего бригада уехала».