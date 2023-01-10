«Они, конечно, поехали к мужчине, но такое поведение сотрудников скорой помощи удивляет», – говорит житель Пярну, которого возмутил тот факт, что медики не восприняли пьяного парня на морозе всерьез. Представитель Пярнуской больницы, напротив, утверждает, что скорая помощь сделала все возможное и позаботилась о том, чтобы бедолага благополучно добрался до дома.
Житель Пярну критикует работников скорой, но у больницы другая версия: медики сделали больше, чем требовалось!
В группе Facebook Märgatud Pärnus один из жителей южного городка критикует отношение скорой помощи, имея в виду инцидент, произошедший в ночь на 9 января.
«Мы с женой ехали домой в полночь, когда она заметила спящего мужчину на автобусной остановке. На улице было -5 градусов, а у него была расстёгнута куртка. Совесть не позволила мне оставить спящего на скамейке человека, поэтому я позвонил в Центр тревоги, а потом решил вернуться. Я развернул машину и поехал обратно по мосту. Мужчина теперь стоял на ногах и был заметно пьян, его шатало и он начал двигаться в сторону машин», – рассказал житель Пярну.
От греха подальше, сам он решил к пьяному не подходить, а ожидать приезда скорой помощи в сторонке. «Я знал, что скорая должна подъехать, поэтому бродил по окрестностям, чтобы держать его в поле зрения. Но когда подъехала скорая, крайне удивился их словам: ну если он ходит, пускай идет», – возмущается сознательный гражданин.
По словам жителя Пярну, он пытался объяснить сотрудникам скорой помощи, что мужчина минуту назад спал на скамейке в расстёгнутой куртке и, очевидно, был очень пьян. «Сотрудник скорой помощи просто посмотрел и сел в машину. Бригада все равно поехала разбираться с мужчиной, но такое поведение медиков вызывает удивление, – говорит мужчина. – Я понимаю, что вы хотите спать по ночам, но это ваша работа – помогать тому, кто нуждается в помощи».
Специалист по коммуникации Центра тревоги Гертту Бланк подтвердила, что такой инцидент был зарегистрирован, и скорая помощь выехала на место.
«Предполагаемого пациента на месте происшествия не было, но скорую помощь встретила машина, из которой вышла женщина и указала направление, в котором двигался человек», – прокомментировала инцидент специалист по коммуникациям Пярнуской больницы Маргит Сухоставец.
Представитель больницы также подтвердила, что медик действительно произнес фразу в отношении выпившего человека: «Если он движется, то все в порядке».
«Но он не имел в виду ничего плохого, он просто описал ситуацию», – добавила она.
Однако в разделе комментариев к этому посту люди разделились на два лагеря. Одни были недовольны работой скорой и их якобы язвительными комментариями. Кто-то даже отметил, что если работники скорой сами не могут вылавливать пьяного на улицах города, то должны вызвать полицию. Впрочем, многие согласились, что разбираться с пьяными людьми – это больше обязанность полиции. «Вы, как мужчина, не осмеливаетесь, а женщина должна осмелиться только потому, что она работник скорой помощи?», – писали люди.
Бригада скорой помощи позаботилась о том, чтобы мужчина добрался до дома
По словам Сухоставец, бригада проехалась, чтобы проверить ситуацию. Человек, о котором идет речь, встретил их у реки, махая рукой:
«Выяснилось, что это был молодой человек с острова Сааремаа, который хотел добраться до автобусной остановки Лина, так как именно там живет его мать. Бригада скорой помощи осмотрела молодого человека на месте, с ним все было в порядке, кроме того, что он был пьян. И только благодаря заботе неравнодушных жителей городка, которые так за него беспокоились, бригада скорой помощи решила отвезти его туда, куда он хотел. Более того, когда его высадили на нужной остановке, медики также проследили, что он благополучно добрался до нужного дома. Молодой человек отпер дверь подъезда ключом, после чего бригада уехала».